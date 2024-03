Greening Education, accordo tra Gruppo Luci e ISIS Malignani

All’ISIS “A. Malignani” di Udine è stato siglato un accordo tra l’Istituto stesso e il Gruppo Luci di Povoletto con le firme del Dirigente scolastico prof. Ing. Oliviero Barbieri e del Presidente del Gruppo Luci, l’imprenditore Adriano Luci.

Si tratta di un accordo di collaborazione riguardante la pianificazione, l’organizzazione e la realizzazione di un percorso formativo e di orientamento volto a sviluppare conoscenze, competenze e consapevolezza in tema di sostenibilità che si inseriscano precocemente nei progetti di vita e professionali delle nuove generazioni. Percorso che si articolerà in due sotto-percorsi complementari fra loro: GREENING EDUCATION 1, percorso-pilota destinato agli allievi del primo biennio per un orientamento precoce, e GREENING EDUCATION 2, percorso di Sviluppo delle Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) destinato alle classi terze/quarte/quinte degli indirizzi Chimica, Materiali e Biotecnologie, Costruzioni, Ambiente e Territorio e/o altri indirizzi dell’Istituto scolastico, per l’acquisizione da parte degli allievi di competenze professionalizzanti e trasversali, con particolare enfasi sulla cultura della sicurezza sul posto di lavoro.

Questi percorsi potranno prevedere una pluralità di azioni, ivi incluse visite didattiche ai siti operativi e tirocini formativi presso le aziende del Gruppo, e più precisamente in Gesteco Spa e Lod Srl. In futuro l’Accordo potrebbe estendersi a diventare un accordo di rete con altri soggetti scolastici e non, per la costituzione di un “Greening Education Hub”. Questo Accordo è l’ennesima dimostrazione dell’importanza della collaborazione tra l’ISIS “A. Malignani” e le aziende per promuovere l’eccellenza della formazione e delle abilità e capacità del singolo studente.