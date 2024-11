Gruppo Chiurlo nomina Michele Petz nuovo AD

Con oltre un secolo di esperienza, Gruppo Chiurlo si afferma come leader nel Nord Est Italia nel settore energetico. Con le sue divisioni, l’azienda offre soluzioni efficienti per la gestione degli asset energetici di privati, aziende e istituzioni, con un approccio innovativo e votato alla transizione verso fonti più sostenibili.

L’ingresso di Michele Petz rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita e sviluppo del Gruppo, che potrà beneficiare delle consolidate competenze maturate da Petz in oltre vent’anni di attività nel settore energetico. Petz ha avviato la sua carriera nel settore dell’energia nel 2001, all’interno di AscoPiave. Negli ultimi diciotto anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Shell, dove ha guidato l’ingresso dell’azienda nel mercato italiano del Gas&Power e ha ricoperto incarichi di vertice, tra cui quello di Presidente e Amministratore Delegato di Shell Energy Italia. Più di recente, ha svolto il ruolo di General Manager Marketing di Shell Energy Europe, concentrandosi sullo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili.

“Con l’inserimento di Michele Petz, che conosce già da tempo la nostra realtà, i soci continueranno ad operare nelle posizioni che ricoprono attualmente, per un’innovazione all’insegna della continuità – dichiara Alberto Sartori, Presidente della holding di controllo Sartori S.p.A. – Rimangono al mio fianco Francesco Sartori, in qualità di Presidente di Chiurlo e Ariella Sartori, Presidente di Chiurlo TEC; Leonardo Barbui manterrà la direzione generale della holding e la direzione finanziaria del Gruppo. In questo modo continueremo a sviluppare strategie di espansione a lungo termine per tutte le aziende, assicurando coerenza di visione e stabilità nel tempo”.

Questa decisione consente di bilanciare la necessità di una crescita e di una pianificazione a lungo termine con la flessibilità e la dinamicità necessarie in un settore in continua evoluzione. Inoltre, viene potenziata in modo significativo la capacità del Gruppo di giocare un ruolo centrale nella transizione energetica, con una particolare attenzione ad aspetti di sostenibilità sociale ed ambientale.

“Desidero ringraziare innanzitutto gli azionisti per la fiducia accordatami – ha dichiarato Michele Petz – Tornare nella mia regione per guidare un Gruppo solido e radicato nel territorio è un motivo di grande orgoglio, oltre che la sfida che cercavo per mettere a frutto le mie esperienze internazionali a favore di Chiurlo, specialmente nel percorso di transizione

energetica che, unitamente agli altri business, rappresenta il futuro dell’azienda. Il team di oltre 300 persone che il Gruppo mette ogni giorno a disposizione del territorio da più di 120 anni, rappresenta un’eccellenza che vogliamo continuare a valorizzare, prestando sempre molta attenzione alla competenza sul campo e all’innovazione tecnologica”.