Gruppo Hera, approvati i risultati del terzo trimestre 2024

Il Gruppo Hera ha chiuso il terzo trimestre 2024 con solidi risultati, grazie a una strategia multibusiness in linea con il Piano Industriale. I ricavi si attestano a 8,2 miliardi di euro, con un margine operativo lordo (MOL) in crescita del 3,1% a 1,04 miliardi, sostenuto dai settori ambiente e ciclo idrico. L’utile netto per gli azionisti è aumentato di oltre il 20%, superando i 283 milioni di euro, confermando l’efficacia del piano strategico. I principali settori hanno registrato buone performance: il gas ha generato un MOL di 308,7 milioni di euro, l’energia elettrica ha raggiunto i 200,7 milioni con un incremento del 7,2%, il ciclo idrico ha visto una crescita del 12,1% del MOL a 234,5 milioni e l’ambiente ha registrato un aumento del 5,3% nel MOL a 271,6 milioni. Hera ha investito 561 milioni di euro, con un focus su sostenibilità e resilienza delle infrastrutture, supportati da finanziamenti BEI e PNRR. Il rapporto debito netto/MOL è rimasto stabile a 2,74x, riflettendo la solidità finanziaria del Gruppo. Con oltre 7,5 milioni di clienti, Hera conferma il proprio impegno nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione, con oltre il 54% del MOL derivante da progetti di valore condiviso e la raccolta differenziata al 73,9%.