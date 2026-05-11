Gruppo Illiria lancia “Il Tempo di un Caffè”, progetto di socialità nelle residenze per anziani

Un gesto quotidiano, semplice e riconoscibile, che si trasforma in occasione di incontro, ascolto e relazione. Nasce da questa idea “Il Tempo di un Caffè”, il progetto di utilità sociale promosso da Gruppo Illiria e avviato domenica 10 maggio alla Residenza per Anziani Giuseppe Francescon di Portogruaro, prima tappa di un’iniziativa destinata a svilupparsi anche in altre strutture.

Il progetto punta a valorizzare il momento della pausa caffè come spazio di condivisione tra ospiti e familiari, contribuendo a contrastare la solitudine e a rafforzare la dimensione relazionale all’interno delle residenze per anziani. L’iniziativa prevede, una domenica al mese, l’offerta del caffè attraverso un sistema dedicato via App collegato ai distributori presenti nelle strutture coinvolte.

Accanto al momento conviviale, “Il Tempo di un Caffè” introduce anche un percorso di partecipazione e memoria. Durante gli incontri vengono infatti distribuite cartoline sulle quali ospiti e familiari possono annotare pensieri, ricordi, poesie e riflessioni legate al caffè. I contributi raccolti saranno poi selezionati e pubblicati in una piccola raccolta destinata alle strutture aderenti, come testimonianza dell’esperienza condivisa.

Il progetto pilota ha preso il via in occasione della Festa della Mamma nella Residenza per Anziani Francescon di Portogruaro. “Desidero ringraziare Gruppo Illiria per aver scelto la nostra struttura come sede di questo progetto pilota che valorizza la socialità e la vicinanza umana all’interno delle residenze per anziani – ha dichiarato Caterina Pinelli, presidente della Residenza –; un’iniziativa che ha visto una partecipazione sentita e significativa da parte degli ospiti e delle famiglie. Momenti semplici come questi – ha aggiunto – hanno un valore profondo: rafforzano le relazioni, creano comunità e restituiscono centralità alla dimensione umana della cura”.

“Con ‘Il Tempo di un Caffè’ abbiamo voluto partire da un gesto semplice, familiare a tutti, per creare un’occasione concreta di vicinanza”, dichiara l’amministratore delegato di Gruppo Illiria Mario Toniutti. “Anche un momento breve può avere un valore importante, se aiuta a rinsaldare i legami, a favorire il dialogo e a restituire centralità alla persona.”

Il progetto si inserisce nel percorso con cui Gruppo Illiria affianca alla propria attività un’attenzione costante ai temi della responsabilità sociale d’impresa. “Mettere competenze, strumenti e organizzazione al servizio delle comunità significa dare forma a un’idea di impresa che non si esaurisce nel servizio, ma punta a generare valore condiviso”, aggiunge Toniutti. “L’esperienza avviata a Portogruaro nasce con questo spirito e potrà essere estesa anche ad altre realtà del territorio.”

Con sede a Udine, Gruppo Illiria opera nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande in gran parte del Nord e del Centro Italia. Con “Il Tempo di un Caffè” l’azienda conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che coniugano attenzione alla persona, qualità delle relazioni e vicinanza alle comunità.