Il gruppo Inn-Flex realizza una nuova acquisizione in Serbia con Finest

È stato formalizzato l’ingresso di Finest S.p.A. come socio di minoranza della newco serba promossa dal Gruppo INN-FLEX – azienda friulana con sede a S. Giovanni al Natisone (UD) – che acquisirà una azienda serba specializzata nella produzione di film plastici e sacchetti per il settore alimentare, beverage, farmaceutico e chimico.

Il Gruppo INN-FLEX, fondato nel 2005 dalla famiglia Volpato, conta già importanti partecipazioni estere in Serbia, attraverso le sue controllate Vopachel Doo e Fox-Pac Doo. Con questo nuovo progetto, il Gruppo friulano consolida ulteriormente il proprio posizionamento internazionale, puntando a ottimizzare e gestire direttamente la catena del valore nella produzione di film plastici, un settore fondamentale non solo per l’industria del pet-food, ma anche per altri settori strategici.

L’acquisizione dell’azienda serba prevede un investimento complessivo di 6 milioni di euro, che sarà realizzato attraverso la costituzione di una società veicolo in Serbia, finanziata da INN-FLEX, Finest S.p.A. e il Fondo italiano di Venture Capital. Il piano prevede la capitalizzazione della società veicolo, alla quale Finest S.p.A. partecipa come socio di minoranza, con un investimento pari al 25% del capitale sociale. Il pacchetto finanziario viene completato con un ulteriore finanziamento soci da parte di Finest e con la partecipazione del Fondo italiano di Venture Capital: uno strumento pubblico i cui fondi sono erogati dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“L’investimento è prova che, nonostante le incertezze dell’attuale scenario economico, le imprese friulane non demordono dall’investire in progetti di internazionalizzazione, a conferma dell’importanza dell’export, da sempre driver di crescita”m ha commentato il Direttore di Finest S.p.A, Eros Goi. Dichiarazione di David Tomasin, Managing Director di Inn-Flex S.p.A

“L’operazione di acquisizione in Serbia si inserisce in una consolidata strategia di crescita per linee esterne del Gruppo”, ha aggiunto il Managing Director di Inn-Flex S.p.A David Tomasin. “Stretegia – prosegue – che ci ha permesso negli anni di ampliare il portafoglio prodotti e a rafforzare la nostra capacità competitiva su scala internazionale, tanto da contare, tra i nostri clienti, player mondiali come Coca-Cola, Nestlè e Dr. Oetker. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo potrà beneficiare di nuove sinergie produttive e commerciali tra le società controllate in Italia e all’estero, aumentando l’efficienza e la capacità produttiva complessiva.”