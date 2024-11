Gruppo Nestlé in Italia e Illycaffè alleate per il riciclo delle capsule di caffè in plastica

Raccolte in circa un anno oltre 750.000 capsule di caffè esauste durante la fase pilota del progetto Recap. Nato alla fine del 2021 dall’alleanza tra Illycaffé e il Gruppo Nestlé in Italia con il brand Nescafé Dolce Gusto e promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto ha l’obiettivo di creare un circuito per la raccolta e il riciclo delle capsule di caffè esauste. Nella sua prima fase sperimentale, il progetto ha coinvolto i comuni di Trieste, Udine, Pasian di Prato e Campoformido in Friuli Venezia Giulia e i gestori dei rifiuti urbani locali. Dopo il successo riscontrato, questo modello virtuoso ora si fortifica grazie alla partecipazione della Regione Emilia Romagna con i comuni di Bologna e Ferrara e si estende a 26 comuni del Friuli Venezia Giulia, contro i 4 coinvolti inizialmente. Attualmente, dunque, nelle due regioni sono 37 i centri di raccolta in cui è attiva la raccolta delle capsule.

Recap nasce dall’“Alleanza per il riciclo delle capsule in plastica”, firmata dal Gruppo Nestlé in Italia e Illycaffé, che è pronta ad accogliere altre aziende che producono capsule, nella convinzione che per ottenere risultati ancora più significativi sia fondamentale unire le forze ed allargare questo modello virtuoso.

Il progetto coinvolge attivamente i consumatori dando loro la possibilità di riconsegnare le capsule esauste negli appositi centri di raccolta selezionati del proprio territorio. Da qui verranno poi avviate a trattamento in un impianto specializzato nella separazione della parte in plastica dal caffè. Per garantire la fattibilità del progetto, sono stati coinvolti alcuni gestori locali dei rifiuti, come Hera Spa, AcegasApsAmga Spa, Net Spa, A&T2000 Spa, Ambiente Servizi Spa, Gea Spa e Isontina Ambiente Srl.

L’impegno che Nestlé e illycaffè portano avanti con l’Alleanza per il riciclo delle capsule di caffè in plastica e con il progetto Recap rientra nel più grande impegno per migliorare la sostenibilità dei propri imballaggi e prodotti, lavorando lungo diverse direttrici: investire nella creazione di iniziative di economia circolare, potenziare le infrastrutture di gestione dei rifiuti, riprogettare il proprio packaging ottimizzando l’utilizzo di materiali riciclabili e riutilizzabili.