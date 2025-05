Gruppo Sparkasse: 150 milioni di nuovi finanziamenti agevolati alle imprese

Si consolida la pluriennale collaborazione tra il Gruppo Sparkasse e la Banca Europea degli Investimenti (BEI), che con questo nuovo plafond rende disponibile provvista per finanziamenti a medio-lungo termine a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e Mid Cap, per un importo complessivo di euro 150 milioni, di cui euro 60 milioni destinati a supportare la clientela imprese che finanzierà iniziative inerenti l’Azione per il Clima e la Sostenibilità Ambientale.

“Il Gruppo Sparkasse collabora da oltre 10 anni con la Banca Europea per gli Investimenti, con la quale sono stati erogati finanziamenti per complessivi 800 milioni di euro a supporto dei piani di investimento delle aziende clienti”, spiega Emiliano Picello, Responsabile della Direzione Private & Corporate Banking del Gruppo Sparkasse.

“Con questa nuova convenzione, il nostro gruppo bancario, composto da Sparkasse–Cassa di Risparmio di Bolzano e CiviBank, confermano il loro impegno nei confronti delle aziende del territorio ponendo una particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e ai temi del climate action“, aggiunge Roberto Negri, Responsabile dei Servizi Finanziari per le Imprese.