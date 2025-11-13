Gruppo Sparkasse, pioniere in Italia: primo gruppo bancario con certificazione ISO integrata

Il Gruppo Sparkasse si conferma all’avanguardia a livello nazionale, diventando il primo gruppo bancario italiano ad ottenere la certificazione ISO integrata per sostenibilità ambientale e salute e sicurezza sul lavoro.

Le tre società del Gruppo – Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, CiviBank e Sparim – hanno conseguito la certificazione integrata ISO 45001 – ISO 14001, a conferma dell’impegno costante verso il benessere dei lavoratori e la tutela dell’ambiente.

Il percorso è iniziato con la capogruppo, Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, prima banca territoriale a ricevere la certificazione ISO 45001, mantenuta per il quarto anno consecutivo dal 2021. A maggio di quest’anno, la banca ha ottenuto anche la certificazione integrata ISO 45001 – ISO 14001.

A marzo, la società controllata Sparim ha ampliato il proprio riconoscimento con l’inclusione della certificazione ISO 9001 per la qualità, oltre alle già citate ISO 45001 e ISO 14001.

Infine, CiviBank ha completato il percorso ottenendo anch’essa la certificazione integrata ISO 45001 – ISO 14001, a seguito di un accurato audit condotto da due auditor dell’ente svizzero QS Schaffhausen AG.

Grazie a questo traguardo, il Gruppo Sparkasse può vantare il primato nazionale tra i gruppi bancari per la certificazione integrata.

“È un grande piacere raggiungere questo ulteriore risultato, che conferma come il Gruppo Sparkasse si distingua non solo per le performance commerciali, ma anche per i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità,” commenta Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale.

“La certificazione integrata ISO 45001 – ISO 14001, ottenuta secondo standard internazionali, attesta la qualità del nostro impegno tecnico e organizzativo per garantire benessere sul lavoro, sostenibilità ambientale e miglioramento continuo,” aggiunge Dario Maria Nardelli, Safety Manager del Gruppo Sparkasse.