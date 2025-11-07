Prestigioso riconoscimento per il Gruppo Sparkasse, premiato a Washington con il SDG-Award per il suo contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il premio è stato istituito dall’Associazione internazionale che rappresenta le Casse di risparmio e le Banche retail a livello globale WSBI (World Savings and Retail Banking Institute) insieme all’Associazione europea della Casse di Risparmio ESBG (European Savings and Retail Banking Group), per valorizzare e celebrare contributi d’eccellenza al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile SDG (Sustainable Development Goals) adottati dalle Nazioni Unite come parte dell’Agenda 2030 per promuovere uno sviluppo che sia economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile entro il 2030.

Il riconoscimento SDG-Award è stato assegnato nell’ambito di una cerimonia tenutasi a Washington a soltanto 46 banche a livello mondiale, tra cui il Gruppo Sparkasse, premiato per il proprio impegno in tre categorie: Inclusione finanziaria e impatto sociale, Finanza climatica, Educazione del cliente.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento, che celebra il nostro impegno verso un’attività bancaria più sostenibile e incentrata sulle comunità, con

un impatto concreto in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”, commentano il Presidente Gerhard Brandstätter e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.