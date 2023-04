Gruppo Zaffiro passa a Eurizon Capital

La Sgr Eurizon Capital del gruppo Intesa Sanpaolo ha acquisito il controllo del gruppo friulano Zaffiro, attivo nei servizi socio-sanitari assistenziali. Fondato nel 1992 dall’imprenditore Gabriele Ritossa, Zaffiro ha sede a Martignacco e gestisce attualmente 31 residenze per anziani per un totale di 2.600 posti letto nella nostra regione e in Piemonte, Marche, Liguria, Lombardia e Toscana. Ha un piano di sviluppo che prevede ampliamenti e 5-6 nuove aperture per un livello di 4.000 posti letto a regime. Gli attuali soci del gruppo Zaffiro sono la merchant bank milanese Mittel entrata nel 2016 oggi al 60% e la società che fa capo a Ritossa, la Blustone, con il 40 per cento. Eurizon Capital attraverso i propri fondi acquisisce ora il 55% delle azioni, con closing previsto nel corso del 2023. Il resto delle quote rimane in mano di Ritossa che aumenta al 45% e mantiene la guida della società.

(Foto: Zeffiro)