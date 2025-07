H4: 550mila euro a Sdag a compenso disagi chiusura

“La Regione ha previsto una serie di misure da inserire in Assestamento di bilancio, per un valore di 550mila euro, per compensare i disagi e le ripercussioni economiche che la chiusura dell’H4 porterà al tessuto economico del territorio, e in particolare all’Interporto Sdag di Gorizia. L’obiettivo è di assicurare la continuità dei servizi offerti da Sdag anche a cantiere aperto, senza oneri aggiuntivi per gli operatori”. È quanto ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante nel corso della riunione svoltasi ieri nella sede dell’Interporto Sdag di Gorizia, incentrata sul tema della chiusura della superstrada slovena H4. Due i periodi attualmente stabiliti per l’effettuazione dei lavori: il primo avrà una durata di 100 giorni, a partire da metà agosto 2025; il secondo partirà da fine luglio 2026 e si estenderà per altri 120 giorni, per un totale di sette mesi non consecutivi. Come ha spiegato Amirante,

“l’Amministrazione regionale è pronta a investire affinché, durante queste finestre, possano essere messi a disposizione in forma gratuita i parcheggi di Sdag, al fine di mantenerne l’attrattività per tutto il comparto logistico. Le risorse regionali serviranno anche a permettere una riduzione del pedaggio autostradale tra i caselli del Lisert e di Villesse, con la previsione di riservare questo incentivo a tutti i mezzi pesanti favorendone così il transito verso l’Interporto”. “Stiamo infine trattando con l’Agenzia delle dogane – ha aggiunto l’assessore – per avere maggiore personale a disposizione per consentire, nel periodo interessato, lo sdoganamento più rapido delle merci”.