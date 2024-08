2 milioni di fatturato per Hattiva Lab, Benini riconfermata presidente

Un cda ancora una volta tutto al femminile, quello di Hattiva Lab, onlus udinese che celebra i suoi primi 18 anni con numeri di riguardo: quasi due milioni di fatturato, 54 dipendenti, numerosi collaboratori qualificati. L’assemblea dei soci della cooperativa ha confermato in consiglio di amministrazione le socie Paola Benini ed Emanuela Riotto, rispettivamente presidente e vicepresidente, e le consigliere Chiara Giacomello, Ilaria Meglio e Giulia Taboga.

Nel 2023 Hattiva Lab ha seguito oltre 100 persone con disabilità, ha effettuato più di 1.300 interventi educativi e sanitari a minori con BES (bisogni educativi speciali), ha erogato 1.200 consulenze informative inerenti i temi dell’amministrazione di sostegno, tramite gli sportelli territoriali in appalto con quattro ambiti territoriali del FVG, e sui temi della disabilità e dell’invalidità attraverso il Centro InfoHandicap FVG. Molti progetti si realizzano anche grazie a numerosi sostenitori pubblici e privati, che apprezzano e sostengono il lavoro incessante della cooperativa sociale.

“Bisogna amare ciò che si fa e le persone per cui e con cui lo si fa – dichiara la presidente Paola Benini -. Il nostro consiglio di amministrazione, così come tutto il team della nostra cooperativa sociale, è formato da persone motivate al bene comune, appassionate del lavoro educativo e di cura. Nel nostro settore, i percorsi di carriera e le remunerazioni non sono mai adeguati agli sforzi compiuti – precisa Benini -, le soddisfazioni sono profonde però intangibili. La squadra, la fiducia reciproca, l’onestà intellettuale e il rispetto sono le chiavi che tengono unito il nostro gruppo e ci permettono di portare avanti una piccola ma virtuosa avventura, non priva di difficoltà e sfide”.