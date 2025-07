Hattiva Lab, bilancio: utile d’esercizio raddoppiato, 2 milioni valore produzione

Per Hattiva Lab il 2024 è stato un anno strategico. La onlus ha registrato progressi sotto ogni punto di vista: economico, occupazionale, sociale e organizzativo. Il bilancio annuale si è chiuso con un valore della produzione di oltre 2 milioni, segnando una crescita del 7% rispetto al 2023. L’utile di esercizio, quasi raddoppiato, “è il risultato di una gestione attenta e sostenibile, capace di coniugare efficienza economica e qualità nei servizi alla persona”, commenta la presidente Paola Benini.

Nel 2024 la cooperativa ha rafforzato e ampliato le attività in tutte le aree operative, con particolare attenzione all’inclusione lavorativa. L’area Disabilità si conferma il fulcro delle attività, con oltre 690.000 euro di valore prodotto (36%) e un incremento del 10% rispetto al 2022. L’area Minori, con quasi 572.000 euro di produzione (30%), si mantiene stabile, proseguendo il suo impegno continuo nei servizi educativi e nei doposcuola. Straordinaria è stata l’evoluzione dell’area “Sezione B”, dedicata all’inclusione lavorativa: il valore prodotto è passato da circa 105.000 euro nel 2022 a oltre 280.000 euro (14%) nel 2024, segnando una crescita quasi triplicata. Un risultato è legato al successo di progetti come “Eat-Ethic” e “Creazioni solidali”, che promuovono il lavoro come strumento di inclusione. Stabili i numeri di sportelli (11%) e di Spazio Crisalide (9%), indicatori di una fiducia consolidata da parte di enti pubblici, famiglie e persone fragili. Il 66% del valore totale, quindi, si concentra su disabilità e minori, coerentemente con la missione originaria di Hattiva Lab.

In termini di impatto sociale, nel 2024 Hattiva Lab ha raggiunto oltre 2.400 beneficiari. Tra questi: 134 persone con disabilità, 374 minori con BES (bisogni educativi speciali), 206 minori coinvolti in attività estive, 455 piccoli pazienti seguiti dallo Spazio Crisalide, 946 utenti degli sportelli per l’amministrazione di sostegno, 249 persone seguite dal Centro InfoHandicap. Anche sul fronte occupazionale e formativo, i risultati del 2024 sono parecchio significativi: la cooperativa ha impiegato 55 dipendenti, di cui 31 soci-lavoratori, e ha attivato 20 percorsi di tirocinio e stage, confermando il ruolo fondamentale della onlus udinese nella formazione e nell’inclusione sociale.

L’impegno verso la giustizia riparativa si è tradotto nell’accoglienza di 20 persone in percorsi di lavori di pubblica utilità (LPU), in aumento rispetto alle 12 del 2023. Queste persone, inviate dal Tribunale di Udine, hanno convertito pene pecuniarie per reati minori in ore di lavoro a favore della collettività, svolgendo 1.680 ore di attività (contro le 1.164 del 2023) nei servizi di portierato, segreteria, manutenzione e pulizie.

Dal punto di vista della governance, Hattiva Lab si distingue per la presenza di un consiglio di amministrazione interamente femminile, che rappresenta un modello di leadership partecipativa, inclusiva ed etica, in linea con i valori fondanti della cooperativa. Quanto alle fonti di finanziamento, il 54% dei ricavi deriva da fonti pubbliche (Comuni, Ambiti, Regione), mentre il restante 46% da fonti private (vendite, donazioni, progetti propri), un equilibrio che dimostra la capacità della cooperativa di non dipendere esclusivamente dai finanziamenti pubblici.