Hera acquisisce Sostelia e rafforza la leadership nel trattamento delle acque

Il Gruppo Hera rafforza la propria leadership nel settore ambiente con l’acquisizione del 100% di STA e delle società del Gruppo Sostelia, diventando il principale player italiano nel trattamento delle acque civili e industriali. L’operazione, dal valore complessivo di 138 milioni di euro, è soggetta alle consuete condizioni sospensive e si prevede venga completata entro fine marzo 2026.

A regime, l’integrazione porterà un contributo stimato di oltre 20 milioni di euro all’Ebitda consolidato del Gruppo Hera, oltre alle sinergie industriali e commerciali previste, in particolare con Herambiente, controllata di Hera e primo operatore italiano nel settore ambiente.

L’acquisizione consente di offrire un servizio integrato che va dalla progettazione e costruzione degli impianti (EPC) alla gestione e manutenzione (O&M), fino al trattamento e allo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi, rivolgendosi sia a clienti pubblici sia industriali. Centrale il valore del know-how di Sostelia, attiva anche nello sviluppo di tecnologie avanzate per il trattamento delle acque reflue e l’abbattimento degli inquinanti, in linea con le nuove normative europee.

Il Gruppo Sostelia gestisce oltre 1.200 impianti, serve più di 1.200 clienti e impiega circa 350 addetti. Circa il 70% dell’attività è rivolta al settore industriale, con una presenza consolidata nel Nord Italia e una quota di fatturato internazionale pari a circa il 10%.

«Con questa acquisizione rafforziamo il nostro posizionamento nei settori strategici water e waste, rispondendo a un contesto segnato da crescente scarsità idrica e normative più stringenti», ha dichiarato l’amministratore delegato di Hera, Orazio Iacono.