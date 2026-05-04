Hera ancora in vetta nel Dow Jones Best-in-Class Index

Per S&P Global il Gruppo Hera si conferma la migliore azienda al mondo nel settore Multi & Water Utility ed è stata inclusa, per il sesto anno consecutivo, nel Dow Jones Best-in-Class Index (precedentemente noto come Dow Jones Sustainability Index) sia europeo che mondiale.

Un risultato che arriva dopo un’approfondita valutazione delle performance negli ambiti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). La composizione del Dow Jones Best-in-Class Index, l’autorevole indice borsistico noto a livello internazionale, include le aziende quotate con le più elevate performance nelle dimensioni Environmental, Social e Governance & Economics.

In particolare, la multiutility si è riconfermata leader globale nel suo settore di riferimento ottenendo un punteggio di 83/100 a fronte di una media di settore di 37/100.

Un riconoscimento che premia la qualità della rendicontazione di sostenibilità, i risultati raggiunti dall’azienda, da sempre consapevole del proprio ruolo nell’ecosistema di riferimento, e la strategia del Gruppo nel perseguire la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder, in linea con il proprio purpose.

Molteplici gli aspetti per cui la multiutility è considerata una best practice:

• nella dimensione della governance si è distinta in particolare per la trasparenza della sua rendicontazione, l’attenta ed efficace gestione del rischio, anche di tipo cyber, e l’esemplare capacità di gestire la catena di fornitura in modo sostenibile;

• nella dimensione ambientale è risultata la migliore nell’efficiente gestione dell’energia nei processi interni e nella salvaguardia della biodiversità nei territori in cui opera e si è distinta particolarmente per la rendicontazione e gestione dei rischi e delle opportunità relative al cambiamento climatico;

• nella dimensione sociale ha ottenuto il miglior punteggio a livello mondiale nel rispetto dei diritti umani, nello sviluppo del capitale umano dei suoi dipendenti, nella capacità di relazionarsi con i clienti, nella protezione della privacy e nelle relazioni con le comunità locali.

Valutazioni che confermano gli aspetti messi maggiormente in luce dagli analisti: un’azienda capace di coniugare crescita economica e sviluppo sostenibile, che continua a generare valore per i propri stakeholder, come testimoniato anche da un margine operativo lordo a valore condiviso salito nel 2025 al 60% del MOL di Gruppo (in linea con l’obiettivo 2029 del 68% fissato nel Piano industriale) e da un ritorno totale medio anno per gli azionisti (Total Shareholders Return) previsto a un tasso percentuale a doppia cifra.

Quotato dal 2003 e nel FTSE MIB dal 2019, il titolo Hera è incluso dal 2020 nel Dow Jones Best-in-Class Index Europe & World (già Dow Jones Sustainability Index) e nel FTSE4Good, oltre a essere presente nell’indice blue-chip italiano ESG MIB dedicato alle migliori pratiche ESG. Da un decennio il Gruppo è presente nella Top 100 del FTSE Diversity Inclusion Index e, nel 2025, ha raggiunto la Top 10 a livello mondiale, secondo la certificazione di FTSE Russell, a riconoscimento dell’’impegno nella promozione della diversità, nell’inclusione e nello sviluppo delle persone. Inoltre, da cinque anni è sul podio dell’ESG Identity Corporate Index, per l’integrazione piena e consapevole delle politiche di sostenibilità nella governance e nelle proprie strategie di business.