HSE e Comune di Udine insieme per la riqualificazione di 193 edifici pubblici

Nel corso del 2023, il Comune di Udine ha affidato ad HSE, Hera Servizi Energia, in project financing la gestione dei servizi energetici degli immobili di proprietà del Comune per un periodo di 15 anni, nel corso dei quali il gruppo dovrà occuparsi anche della riqualifica degli impianti termici ed elettrici in gestione. All’interno di questo progetto, due giorni fa, è stata approvata dalla giunta comunale la delibera che approva il via ai lavori per il secondo e terzo lotto dell’intervento, che prevede la riqualificazione delle strutture e degli impianti per i servizi energetici di 56 edifici pubblici, tra questi scuole, impianti sportivi, uffici comunali e strutture aperte al pubblico. Il valore di questo lotto ammonta a circa 5 milioni di euro. Questi interventi si aggiungono a quelli già approvati lo scorso dicembre, i cui cantieri sono già operativi e si concluderanno entro quest’estate.

I numeri dell’intervento

In totale, l’intervento di HSE grazie ai suoi interventi abbatterà il consumo energetico del 15%, che corrisponde a 1,4 milioni di kWh annui, ovvero il consumo elettrico di circa 4.500 famiglie. A oggi, infatti, il fabbisogno energetico ammonta a 18,9 GWh/anno, di cui il 14,7 GWh/anno di energia termica proveniente da metano e gasolio e il 4,2 GWh/anno da teleriscaldamento. Dopo gli interventi, invece, in consumi ammonteranno a 16,2 GWh/anno, di cui 12,3 GWh/anno di energia termica da metano e gasolio(-15,9%) e 3,9 GWh/anno da teleriscaldamento: (-6,5%).

In totale, quindi, grazie agli interventi e alla gestione di HSE si risparmieranno 33,7 MLN kWh di gas metano, 3,8 MLN di kWh di teleriscaldamento e 1,4 MLN kWh di energia elettrica (corrispondenti al fabbisogno energetico annuo di 4.506 famiglie) e i consumi si abbatteranno in totale del 15%.

Complessivamente, nell’ambito della concessione affidata a Hera Servizi Energia, il Comune ha previsto 108 interventi per 8 milioni e mezzo di euro, che dovranno essere realizzati entro 3 anni in 193 edifici pubblici. A queste opere si aggiungerà la creazione di nuovi impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 228 kw. In totale, sono interessati dagli interventi 63 alloggi e uffici per il sociale, 46 scuole, 34 uffici comunali, 31 impianti sportivi e 19 sale culturali.

I primi 9 progetti di adeguamento energetico – più urgenti – erano stati approvati a fine 2023 e sono tuttora in corso per il miglioramento dell’efficienza termica degli immobili della scuola primaria Girardini, della Zardini e della scuola Ada Negri con le relative palestre, della Ippolito Nievo, della scuola secondaria di primo grado Valussi, e di due altri siti fondamentali nel tessuto urbano udinese come Palazzo Morpurgo e la biblioteca Civica Joppi.

Nei giorni scorsi, invece, è stata approvata la delibera comunale per la riqualificazione energetica delle strutture e degli impianti di riscaldamento di edifici quali, ad esempio, le scuole primarie Rodari, Carducci, Alberti, Divisione Julia, D’Orlandi, Friz, Nievo, IV novembre, Pellico e San Domenico, l’asilo nido Cocolar e Sacheburache, le scuole materne Cas, Centazzo, Forte, Gabelli, Laipacco, Fermi, Marconi e Pecile, il palasport Benedetti insieme agli impianti di tennis e altri impianti sportivi, oltre a ulteriori edifici comunali tra cui alcuni alloggi assistenziali e uffici dedicati al pubblico.