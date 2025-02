Hydrogea e Cafc: sì al “matrimonio” dell’acqua

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per il vicesindaco reggente di Pordenone, Alberto Parigi, non ci sono dubbi: la fusione tra Hydrogea e Cafc per la gestione del servizio idrico, in Friuli, non può essere rimandata. Un passaggio importante, quello evidenziato questa mattina in Municipio a Pordenone, che ha trovato d’accordo i 21 comuni soci di Hydrogea. Nascerà, probabilmente entro l’autunno, una società che gestirà l’acqua di 154 comuni e 600mila utenti. Diventerà, così, il più grande gestore del servizio idrico del Nordest. Che porterà benefici sia per quanto riguarda le tariffe che in materia di investimenti. Passate le turbolenze finanziarie, ora Hydrogea guarda con una maggiore serenità all’imminente fusione con Cafc.