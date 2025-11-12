  • Aiello del Friuli
Economia

Hydrogen Valley: Rosolen, rafforzare dialogo e completare associazione

L'assessore alla conferenza in Slovenia auspica rapido processodi costituzione dell'associazione internazionale congiunta
Redazione
Autore: Redazione

“L’ambizione della Regione Friuli Venezia Giulia, che condivido con Slovenia e Croazia, è di rafforzare ulteriormente la cooperazione economica, scientifica e formativa, attraverso un coordinamento politico e istituzionale sempre più stretto. C’è oggi una consapevolezza – e anche una visione comune – che questo percorso rappresenti una grande opportunità per i nostri territori, grazie anche alla posizione geopolitica strategica che condividiamo nell’area dell’Alto Adriatico”. Lo ha affermato l’assessore regionale al Lavoro, Ricerca, Università Alessia Rosolen intervenendo alla 5. conferenza “From innovation sparks to the starts of the hydrogen economy”, organizzata da Ecubes e Meta Circularity a Nova Gorica (Slovenia) per compiere il punto sui progressi della North Adriatic Hydrogen Valley (Nahv), progetto finanziato da Horizon Europe nel 2023. Rosolen ha aperto gli interventi istituzionali della due giorni in svolgimento al Perla assieme a Tina Sersen, segretario di Stato presso il Ministero sloveno dell’Ambiente, Clima e Energia e a Vjekoslav Jukic, rappresentante del ministero dell’Economia croato e del gruppo di lavoro congiunto NAHV, organo di governance dell’iniziativa transnazionale. Rosolen ha auspicato “un rafforzamento del dialogo tra le parti politiche interessate, così come tra autorità locali, imprese e istituzioni di ricerca”, sottolineando l’importanza di completare anche il processo di costituzione dell’associazione congiunta senza scopo di lucro, la Aisbl – Associazione internazionale senza scopo di lucro, secondo il diritto belga -. “Fondata dai partner della North Adriatic Hydrogen Valley, l’associazione sarà aperta anche ad altri attori dell’ecosistema dell’Alto Adriatico” ha auspicato Rosolen, assicurando che la Regione Friuli Venezia Giulia “è pienamente disponibile a definire le migliori condizioni affinché questo passo importante si realizzi nel modo più efficace”. Nel suo intervento l’esponente della Giunta Fedriga ha ricordato che a novembre 2021, proprio a Nova Gorica, si era svolta la prima edizione della conferenza.

“In quell’occasione, la Slovenia, la Croazia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa volta a creare la prima Hydrogen Valley transnazionale d’Europa: oggi, dopo più di tre anni di lavoro congiunto  – ha rimarcato Rosolen –  questo progetto rappresenta un risultato concreto e condiviso”. Risale al marzo 2022 la sottoscrizione di una lettera congiunta di cooperazione per accelerare, nei rispettivi territori, l’introduzione dell’idrogeno nelle filiere produttive, coinvolgere i principali attori economici e scientifici e mobilitare risorse pubbliche e private per costruire un ecosistema comune dell’idrogeno. A questo progetto si sono aggiunte nuove iniziative, sostenute da diversi programmi europei, per un valore complessivo di 41,5 milioni di euro in contributi pubblici e con un potenziale di investimento stimato in circa 3 miliardi di euro nel lungo periodo. Il Friuli Venezia Giulia, che ha anticipato al 2045 l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, sta lavorando con determinazione sul fronte dell’idrogeno da fonti rinnovabili, considerandolo parte integrante del proprio mix energetico.

Ad oggi, gli interventi finanziati con fondi regionali ammontano a circa 50 milioni di euro, ai quali si aggiungono risorse provenienti da fondi nazionali ed europei, per un totale di circa 330 milioni di euro. Rosolen ha rimarcato come questi investimenti pubblici stanno generando un importante effetto moltiplicatore sul capitale privato. “Sappiamo che oggi l’idrogeno è un vettore energetico costoso e con un mercato limitato, ma dobbiamo guardare al medio periodo: lo sviluppo tecnologico renderà presto il prezzo più competitivo e lo sforzo pubblico potrà progressivamente ridursi. Il nostro compito è essere pronti, lavorando con impegno già da oggi, per essere tra i primi a trarre vantaggio da questo cambiamento”. Rosolen ha invitato tutte le imprese, le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e gli enti locali dei tre territori “a continuare a impegnarci insieme, condividendo un’unica visione e un obiettivo comune”.

