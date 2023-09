I 5 stabilimenti italiani di Electrolux recuperano oltre il 99% dei rifiuti

L’Italia è il primo paese del Gruppo in Europa ad avere tutti i siti produttivi certificati ‘Zero Waste to Landfill’ da un ente certificatore esterno indipendente. Più di 19.800 tonnellate di rifiuti recuperati e 56.000 tonnellate di CO2 equivalente risparmiata ogni anno, grazie a progetti su larga scala e piccole best practice da esportare in tutto il mondo. Porcia negli ultimi 5 anni, attraverso azioni, formazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti, ha risparmiato circa 1.350 tonnellate di CO2 equivalente, pari a quella assorbita da oltre 6,5 milioni di metri quadri di foresta, pari a 900 campi da calcio. Ridurre. Riutilizzare. Riciclare. Sono i tre pilastri di Zero Waste to Landfill, programma lanciato a livello mondiale da Electrolux Group nel 2018, e che oggi vede l’Italia – con i suoi cinque siti produttivi – essere il primo paese del Gruppo in Europa ad essere Zero Waste to Landfill, con la certificazione di tutti gli stabilimenti da parte di Intertek, ente esterno e indipendente.

“Grazie a progetti innovativi, allo scouting di nuovi partner e tecnologie, alla definizione di procedure, alla collaborazione con i fornitori e soprattutto all’impegno delle persone che operano nei nostri siti, siamo riusciti nel 2022 a riciclare e recuperare il 99,7% dei rifiuti prodotti, per un totale di oltre 19.800 tonnellate. Al netto del 2% circa che è stato convertito in energia, questo risultato ha portato a un risparmio annuo di oltre 56.000 tonnellate di CO2 equivalente” afferma Massimiliano Ranieri, AD di Electrolux Italia. “Si tratta di un risultato straordinario, che conferma come la sostenibilità sia al centro della strategia di Electrolux da più punti di vista. Sicuramente di prodotto, visto che i nostri elettrodomestici consentono un sensibile risparmio energetico ai consumatori, ma anche produttivo, come testimoniano gli obiettivi raggiunti grazie al programma Zero Waste to Landfill”. La certificazione prevede che meno dell’1% dei rifiuti prodotti in ogni stabilimento possa essere conferito in discarica o incenerito senza recupero energetico. Electrolux Group ha ulteriormente alzato l’asticella, andando oltre i requisiti del certificatore e la conformità alla legge italiana ed europea sulla gestione, smaltimento e trasporto dei rifiuti. Ha infatti stabilito che i propri siti produttivi limitino al di sotto del 3% i rifiuti che possono essere convertiti in energia. Una volontà che ha un preciso obiettivo: privilegiare i progetti di riciclo e di riuso.

L’Italia – da pilota a primo paese Zero Waste to Landfill in Europa

Il sito di lavastoviglie di Solaro (MI) è stato uno dei primi siti pilota nell’implementazione del programma Zero Waste to Landfill ed il primo sito di Electrolux Group in Europa ad essere stato certificato da un ente esterno nel 2019. Negli anni successivi la certificazione è stata ottenuta anche dal sito di lavatrici e lavasciuga di Porcia (PN), di frigo- congelatori di Susegana (TV), di forni e piani cottura di Forlì (FC) e recentemente dal sito di cappe per cucina di Cerreto d’Esi (AN) – portando in Italia il primato europeo di ‘primo paese Zero Waste to Landfill’ del Gruppo.

I progetti

Il successo del programma si basa sull’implementazione di processi specifici e di un efficace sistema di gestione che ci permette di recuperare ad esempio più di 15.000 tonnellate di scarti di metallo, legno, carta e cartone, che rientreranno così in un nuovo processo produttivo. Oltre a questi progetti di ampia scala, ci sono best practice a livello locale che fungono da pilota, pronte per essere esportate nelle fabbriche del Gruppo in tutto il mondo. Nel sito di Porcia, il programma Zero Waste to Landfill ha strutturato una raccolta differenziata che era già attiva da tempo. Grazie ad un articolato programma di azioni, alla formazione e al coinvolgimento di tutti i dipendenti del sito, la quantità di rifiuti mandata in discarica è stata ridotta del 99%, passando da 470 tonnellate nel 2018 a 2,7 tonnellate nel 2022. Un impegno che ha portato alla riduzione di circa 1.350 tonnellate di CO2 equivalente, pari a quella assorbita da oltre 6,5 milioni di metri quadri di foresta o alla superficie di 900 campi da calcio.

Leader nella sostenibilità

Electrolux Group è leader della sostenibilità nel settore degli elettrodomestici grazie a un impegno costante per essere all’avanguardia attraverso le proprie soluzioni e attività. Nel 2018 è stata una delle prime 100 aziende al mondo a prefissarsi un obiettivo climatico basato su dati scientifici (SBTi) e oggi è una delle primissime aziende a livello globale ad averlo già raggiunto con 3 anni di anticipo sulla roadmap., Questo grazie ad un quadro strategico dedicato – For the Better –e a piani d’azione per raggiungere entro il 2030 la neutralità climatica delle proprie attività produttive ed entro il 2050 la neutralità climatica lungo tutta la catena di valore.

Electrolux Group è un’azienda leader globale nel settore degli elettrodomestici che, da più di 100 anni, contribuisce a uno stile di vita migliore. Reinventiamo le esperienze legate al gusto, alla cura dei tessuti e al benessere per milioni di persone, impegnandoci sempre per essere all’avanguardia nella sostenibilità attraverso le nostre soluzioni e attività. Con i nostri marchi leader nel settore degli elettrodomestici, tra i quali Electrolux, AEG e Frigidaire, vendiamo circa 60 milioni di prodotti in circa 120 mercati ogni anno. Nel 2022 Electrolux Group ha registrato un fatturato 135 miliardi di SEK con un totale di 51.000 dipendenti in tutto il mondo.