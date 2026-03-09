I 90 anni di Giorgio Santuz, incontro a Udine sulla memoria della Repubblica

Confindustria Udine, l’Università degli Studi di Udine e l’Associazione Taverna sono liete di annunciare l’evento “La memoria della Repubblica. Prima e dopo il 6 maggio 1976”, un incontro speciale dedicato a Giorgio Santuz, figura di spicco della politica italiana e friulana, in occasione del suo novantesimo compleanno. L’appuntamento si terrà lunedì 10 marzo 2026, alle ore 17.30, nella Torre di Santa Maria della sede di Confindustria Udine.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della vicepresidente vicaria di Confindustria Udine Chiara Valduga e del rettore dell’Università degli Studi di Udine Angelo Montanari. A seguire, il professore ordinario di Storia economica dell’Università di Udine Andrea Cafarelli traccerà un profilo biografico di Giorgio Santuz, ripercorrendo il suo lungo e articolato curriculum professionale e politico. Cuore dell’evento sarà l’intervista condotta da Eugenio Del Piero a Giorgio Santuz: un dialogo che ripercorrerà l’intera parabola della sua straordinaria carriera, intrecciata con oltre cinquant’anni di storia italiana e del territorio friulano. Parlamentare per numerosi mandati, più volte sottosegretario di Stato, due volte ministro della Repubblica, presidente di Autovie Venete, presidente di FVG Strade e presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Santuz ha vissuto da protagonista le trasformazioni del Paese e della nostra regione. A concludere l’incontro sarà l’assessore regionale Riccardo Riccardi, che offrirà il suo personale ritratto di Giorgio Santuz, uomo e politico, decano della vita pubblica friulana.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma previa prenotazione obbligatoria sul sito di Confindustria Udine (www.confindustria.ud.it), fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione unica per ascoltare direttamente dalla voce del protagonista riflessioni, ricordi e testimonianze su pagine decisive della storia repubblicana, con uno sguardo particolare al Friuli e al suo percorso prima e dopo il terremoto del 1976, nell’anno in cui ricorrono i 50 anni dal sisma.