I coniugi De Luisa, 60 anni insieme: per l’anniversario niente regali, ma una raccolta fondi per l’Andos

Per festeggiare i loro 60 anni di matrimonio, Mariella Sabatelli e Gianfranco De Luisa, titolari dal 1991 della Pasticceria De Luisa in viale Palmanova a Udine, hanno scelto la solidarietà. Invece dei tradizionali regali, hanno chiesto di sostenere una causa a loro cara: l’Andos di Udine, associazione impegnata nell’aiuto alle donne operate al seno.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere 500 euro, interamente devoluti all’associazione. Un gesto semplice ma significativo, che rafforza il legame della storica pasticceria udinese con l’Andos, di cui già in passato la pasticceria aveva sostenuto gli eventi a favore delle pazienti oncologiche e delle donne vittime di violenza.

“Siamo profondamente grati a Mariella e Gianfranco per la loro generosità e la vicinanza che continuano a dimostrarci”, ha dichiarato Mariangela Fantin, presidente di Andos Udine. “È bello vedere come un anniversario così importante possa trasformarsi in un’occasione per fare del bene”.