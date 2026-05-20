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Economia

I Giovanni Imprenditori di Confcommercio Udine “oltre i confini”

Prima uscita del Gruppo alla Cantina Specogna giovedì 21 maggio
Redazione
Autore: Redazione

Sono una cinquantina i giovani imprenditori iscritti a “Beyond Borders”, prima uscita del rinnovato Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine, in programma giovedì 21 maggio nell’Azienda agricola Specogna di Rocca Bernarda. Un esordio che registra il tutto esaurito e che conferma l’interesse e la voglia di partecipazione attorno al nuovo percorso dedicato ai giovani associati.
L’iniziativa, spiega il presidente del Gruppo Paolo Licata, «nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale aperta ai mercati internazionali e al superamento dei confini locali, creando occasioni di incontro, confronto e networking».
Il programma prenderà il via alle 18 con accoglienza e welcome drink. Alle 18.30 sono previsti gli interventi di Licata, di Fabio Passon, vicepresidente di Confcommercio Udine e past vice president di Jeune-Young Entrepreneurs Organization of the European Union, e di Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e presidente di Confcommercio Udine. Alle 19 è previsto il tour guidato della cantina, mentre dalle 19.30 spazio al light dinner e al networking, a cura del Gruppo Eat Friuli di Confcommercio Udine, in collaborazione con Arte Libro Onlus.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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