I maestri di Etica del Gusto alla scoperta delle eccellenze del territorio

I soci dell’associazione Etica del Gusto hanno visitato ieri a Manzano l’Acetaia Midolini, l’acetaia più grande del mondo, immersa nei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia, nata 60 anni fa. “Etica del gusto da sempre dimostra una grande attenzione per le materie prime di alta qualità, le uniche che entrano nei nostri laboratori – dichiara Gianfranco Cassin, presidente dell’associazione che ha sede a Pasian di Prato e annovera, all’interno del suo gruppo, 35 maestri pasticceri e panettieri del Friuli Venezia Giulia – Midolini ha in comune con noi diverse caratteristiche fondanti, vale a dire l’attenzione per la qualità, la ricerca e la sperimentazione e il legame con il territorio, perciò abbiamo voluto toccare con mano questa eccellente realtà regionale”. Altro aspetto condiviso dalle due realtà è quello del passaggio generazionale: l’Acetaia è guidata da Gloria Midolini, insieme alla sorella, imprenditrici di seconda generazione con alla figlia Angelica che rappresenta la terza generazione ed è da poco presente in azienda. Anche tra i soci di Etica del Gusto sono in atto importanti processi di passaggio generazionale. Nel corso della visita, della durata di circa 2 ore, i maestri del gusto hanno visitato i locali storici dell’Acetaia, addentrandosi nel processo di lavorazione artigianale del Balsamico Midolini per poi passare all’assaggio.

“E’ stato un vero e proprio viaggio nei sapori della nostra terra, un’esperienza unica all’insegna del gusto e dell’eccellenza eno-gastronomica locale, altamente formativa” sono state le parole espresse da Cassin al termine della visita. Il tema della formazione è molto caro a Etica del Gusto, accreditata realtà del territorio che ha dato alla luce Etica Academy, una scuola altamente professionalizzante del settore food.