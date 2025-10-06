I segreti di “Investire con successo nel lungo termine” nella sede di Confindustria Udine

Pictet Wealth Management (Pictet WM), uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa, insieme con Smart Capital, holdingdi partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, presentano l’iniziativa “Investire con successo nel lungo termine”, in collaborazione con Confindustria Udine, dedicata agli investitori ed imprenditori del territorio del Triveneto.

L’evento, in programma lunedì 6 ottobre presso la sede di Confindustria di Udine, ha l’obiettivo di approfondire, alla presenza di oltre 60 partecipanti, i cambiamenti che stanno caratterizzando l’attuale contesto economico e finanziario, avvolto da incertezze geopolitiche e volatilità dei mercati finanziari, per riportare al centro l’importanza di un approccio paziente e di lungo respiro negli investimenti, capace di generare valore sostenibile per le imprese e per il territorio.

A fare gli onori di casa Chiara Valduga, Vicepresidente Vicario con delega alla finanza di Confindustria Udine, a cui seguiranno gli interventi di Paolo Ramondetti (foto sotto), Deputy Country Head Italia di Pictet WM, e Beatrice Reitano, Head of Investor Relations di Pictet, che approfondiranno l’importanza di abbracciare un orizzonte di lungo periodo nella costruzione di un portafoglio di investimento e le opportunità che offrono oggi i mercati privati, un asset strategico per gli investitori titolari di capitali pazienti. Saranno anche presenti, quali ospiti d’eccezioni, i rappresentanti di alcune imprese del nord-est italiano: Elia Bonacina, CEO di Bonacina 1889, Giacomo Citossi, CEO di Aussafer, Giacomo Petrucco, CFO di Icop, Giacomo Pittini, CEO del Gruppo Midolini. Questi esponenti del mondo imprenditoriale, insieme con Andrea Vergani, Private Banker di Pictet WM, analizzeranno in una tavola rotonda le sinergie tra finanza ed imprese e, in particolar modo, metteranno in luce il ruolo strategico che i fondi di PE possono svolgere nel sostenere la crescita internazionale e lo sviluppo sostenibile delle aziende italiane, vero motore economico del nostro Paese. Chiuderà i lavori Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital, mettendo in luce le potenzialità del mercato del private equity in ottico di lungo periodo.

“In un momento in cui l’imprenditoria italiana si confronta con sfide globali complesse, crediamo che guardare al lungo periodo sia la strada per costruire imprese resilienti, capaci di crescere e generare valore nel tempo. Per Smart Capital eventi come questo rappresentano non solo un’occasione per rafforzare relazioni di lungo termine con gli imprenditori del territorio, ma anche per riaffermare il nostro impegno verso un modello di investimento paziente, industriale e focalizzato sulla creazione di valore sostenibile nel tempo. Siamo orgogliosi di essere partner di questa iniziativa che porta sul territorio un dibattito di rilievo sulla cultura finanziaria e sull’importanza di visioni imprenditoriali solide e durature” ha commentato Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital.

“In un mondo più volatile, incerto e meno prevedibile, è cruciale adottare un approccio di investimento che guardi alle tendenze strategiche di lungo termine e in grado di identificare i settori e le aziende con il potenziale di generare valore nel tempo. Come Pictet Wealth Management, affianchiamo da oltre due secoli clienti titolari di grandi patrimoni nella pianificazione finanziaria, con l’obiettivo di proteggere, sviluppare e trasmettere il patrimonio tra diverse generazioni. I grandi patrimoni possono e devono cogliere le opportunità che un orizzonte di investimento più lungo ha da offrire; in tal senso, i private asset in generale – e il private equity in particolare – rappresentano un’interessante opportunità di investimento. Fino a 10 anni fa, infatti, l’aumento del valore di un’azienda avveniva in gran parte con la quotazione in borsa, mentre ora la maggior creazione del valore dell’impresa avviene a seguito dell’ingresso di private equity e in parte in fase di collocamento di azioni dell’azienda al pubblico. L’evento di oggi vuole quindi essere un’occasione per ragionare su temi strategici, per gli investitori privati e gli imprenditori, offrendo soluzioni diversificate ed avanzate che possano rispondere alle loro esigenze sempre più evolute e sofisticate” ha aggiunto Paolo Ramondetti, Deputy Country Head Italia di Pictet WM.