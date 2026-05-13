I sindaci fanno fronte comune: “Difendiamo l’Electrolux”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è solo una questione di numeri o di bilanci aziendali, ma del cuore pulsante dell’economia locale. I sindaci del territorio pordenonese scendono ufficialmente in campo per fare scudo attorno allo stabilimento Electrolux di Porcia.Per discutere della situazione e coordinare le prossime mosse, è stata organizzata una serata speciale nel Municipio di Porcia: un momento di confronto pubblico e istituzionale per ribadire che il territorio non è disposto a guardare passivamente ad un eventuale ridimensionamento della produzione.La mobilitazione politica si muove parallelamente a quella tecnica in vista dell’importante vertice fissato per il 25 maggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Come tappa intermedia, per lunedì prossimo è stato convocato un tavolo preliminare in videoconferenza per definire una linea d’azione condivisa. Alla riunione parteciperanno gli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen, che si confronteranno con i rappresentanti istituzionali della Regione Veneto e le organizzazioni sindacali. L’obiettivo è presentarsi al Ministero con una posizione compatta, poiché la crisi colpisce siti produttivi in entrambe le regioni.