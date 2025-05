I vini di Pordenone, Udine e Gorizia tra le eccellenze di “Vinaria” in Fiera Campionaria a Padova

I grandi vini di 24 aziende vinicole, enoteche e cantine portati dai produttori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Sardegna, Umbria e Portogallo, hanno un loro ampio spazio da venerdì 16 a domenica 18 maggio alla 104^ Fiera Campionaria di Padova, dove per il secondo week-end i visitatori in galleria 78 trovano Vinaria, itinerario ragionato tra gli aromi e i sapori dei vini pregiati, con percorso di degustazione di selezionate etichette. Il pubblico potrà incontrare le eccellenze e i loro produttori, potrà assaggiare i vini, dotarsi del calice con tasca per le degustazioni (10 euro) e acquistare le bottiglie in Fiera senza intermediazioni.

Come portabandiera della produzione di queste aziende e delle quasi 200 etichette rappresentate, ci saranno soprattutto i rossi tra cui spiccano l’Amarone e il Valpolicella della provincia di Verona, il Cannonau di Sardegna, i Primitivi e altri vini corposi pugliesi; ma anche i bianchi come il Serprino dei Colli Euganei, il Prosecco di livello delle colline trevigiane ed euganee; e infine il tocco esotico dei vini e dei distillati atlantici in arrivo dal Portogallo: bianchi, rossi, gin e Porto.

L’evento si terrà in orario fieristico (16-23 venerdì e 10-23 sabato e domenica) con ingresso gratuito alla Campionaria.

A portare i loro vini pregiati sono 24 tra aziende, enoteche e cantine. Da Treviso arrivano: Azienda Agricola Buffon Giorgio, Azienda Agricola Rizzetto Dario, Cantina Dariva, Commendator Pozzobon, Danilo Vettoretti ; da Padova: Datron, Enoteca Gusti e Rigusti, La Ceriola, La Pisana, Wine Stop e Wine- All; da Verona: Bronzato Azienda Vitivinicola, Cantina Nepos Villae, Redalmo Società Agricola; da Vicenza Scuderia Italia. Da Udine Arzenton; da Pordenone Paladin e da Gorizia Sosol Ivan; da Barletta Angelo Maffione vini; da Foggia Domus Hortae; da Nuoro Cantina Dessolis; da Grosseto La Pescinella Wine; da Perugia Azienda Agricola Giametta; dal Portogallo Lusitania Vini.