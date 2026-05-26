Ia e imprese: a Udine il convegno dei giovani imprenditori

L’intelligenza artificiale è oggi una leva di sviluppo imprescindibile per la competitività aziendale. Per analizzare questa trasformazione e fornire strumenti pratici agli operatori del territorio, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con il Comitato Imprenditoria giovanile, organizza l’incontro “Intelligenza Artificiale: strumenti di sviluppo per le imprese”. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, dalle 17.30, nella Sala Valduga della sede camerale di piazza Venerio a Udine.

L’evento si aprirà con i saluti introduttivi del presidente dell’ente, Giovanni Da Pozzo, e di Luca Rossi, presidente del Comitato Imprenditoria giovanile Cciaa friulana. «L’incontro – anticipa il presidente Da Pozzo – rappresenterà un’occasione di confronto privilegiata per esplorare le nuove frontiere tecnologiche attraverso le testimonianze dirette di professionisti dell’informazione e figure chiave dell’ecosistema innovativo regionale».

Il dibattito entrerà nel vivo con il contributo di Chiara Meriani, giornalista e formatrice nel campo Ia, che si confronterà con Paolo Omero, docente dell’Università di Udine e ceo di Infofactory. Il focus si sposterà poi sulle applicazioni industriali e gestionali grazie agli interventi di Alessandro Liani, ceo di Video Systems, e di Massimiliano Anziutti, fondatore e board member di BeanTech, realtà che rappresentano l’eccellenza dell’innovazione tecnologica locale. L’obiettivo del convegno è «mostrare l’impatto reale che l’adozione di queste tecnologie può generare sulla crescita e sull’efficientamento delle imprese friulane, offrendo una bussola per orientarsi in un mercato in costante evoluzione», commenta il presidente del Comitato giovani Rossi.

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