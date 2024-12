Ial Fvg festeggia 4 borse di studio Amira e ripropone Scuola Aperta

I settori della ristorazione e dell’accoglienza turistica dello Ial Fvg continuano a distinguersi per la loro eccellenza. Sono infatti quattro gli allievi che frequentano i percorsi formativi dell’ente ad aver ricevute le Borse di Studio Amira (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi), destinate a premiare i giovani più promettenti, su un totale di sei disponibili.

La cerimonia di premiazione della 28ma edizione delle Borse di Studio AMIRA si è svolta nei giorni scorsi all’Istituto Alberghiero ISIS S. Pertini di Grado, alla presenza di Giacomo Rubini, Vicario del presidente nazionale di Amira.

Amira è un’importante realtà del settore della ristorazione, che da decenni promuove la qualità dei servizi e l’alta professionalità degli operatori del settore. L’associazione supporta e valorizza i giovani talenti, attraverso iniziative come le Borse di Studio, che incentivano la formazione e la carriera dei futuri professionisti della ristorazione e dell’ospitalità.

Gli allievi premiati sono stati: Yuhao Sun (sede Ial Udine, classe III Cameriere di Sala e Bar), Daniel Cois (sede Ial Trieste – Muggia Porto San Rocco, classe IV Cameriere di Sala e Bar), Nicol Valvasori (sede Ial Aviano, classe III Cameriere di Sala e Bar) e Salina Mimidinovska (sede Ial Latisana, classe IV Addetto ai Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica).

“Una volta di più, i nostri ragazzi si distinguono per la loro passione e determinazione, che con queste borse di studio avranno il meritato sostegno”, commenta Gian Luca Patruno, maître e docente dello Ial Fvg a Muggia. “Gli studenti premiati frequentano le sedi di Trieste, Udine, Aviano e Latisana, dove i corsi della ristorazione e dell’accoglienza turistica formano talenti capaci di inserirsi con successo nel mondo del lavoro, anche grazie a prestigiosi stage formativi”, aggiunge Patruno.

La cerimonia dell’Amira ha segnato un traguardo per gli allievi dello Ial Fvg, proprio alla vigilia della ripresa dell’iniziativa “Scuola Aperta”, che si terrà nelle sedi di Trieste (via Pondares 5) e Latisana (via Tisanella), domani, giovedì 12 dicembre dalle 14 alle 17, e nelle altre sedi di Pordenone (Viale Grigoletti 3), Aviano (Centro Turistico Alberghiero, Via Montecavallo 20), Udine (Via del Vascello, 1), Gemona (Via Bariglaria, 144) e Gorizia (Via Nizza, 36) nella giornata di sabato 14 dicembre 2024 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. “Scuola Aperta” è un’occasione importante di orientamento per i giovani del Friuli Venezia Giulia, in particolare per quelli che si trovano a dover scegliere il loro percorso formativo dopo la terza media.

Durante gli appuntamenti, i ragazzi e le loro famiglie avranno la possibilità di partecipare a visite guidate nei laboratori, entrando così in contatto diretto con le dinamiche dei diversi percorsi formativi. Saranno presenti docenti, tutor e studenti attuali pronti a rispondere alle domande e a condividere le loro esperienze. Grazie alla collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, i percorsi di Qualifica triennale e Diploma professionale proposti da Ial Fvg sono riconosciuti a livello europeo, aprendo agli studenti prospettive lavorative non solo in Italia, ma anche in tutta Europa.

Con un programma che unisce eccellenza, orientamento e opportunità internazionali, le Borse di Studio AMIRA e l’iniziativa “Scuola Aperta” sono un segno tangibile dell’impegno dello Ial Fvg nel

formare i professionisti del futuro nei settori lavorativi, quali ad esempio la ristorazione e l’accoglienza turistica, che offrono sicure e ampie prospettive di inserimento.