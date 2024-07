Icop in Borsa, sul mercato il 16-17% dell’azienda friulana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Icop di Basiliano è ormai prossima a sbarcare in Borsa. Il 23 luglio ci sarà l’ammissione, mentre la negoziazione del titolo scatterà due giorni dopo. Scenari e strategie dell’azienda friulana delle costruzioni, specializzata in microtunnel, sono stati raccontati dall’amministratore delegato Piero Patrucco in un’intervista al Messaggero Veneto. Petrucco ha spiegato che sarà dato avvio “a un aumento di capitale fino a 30 milioni di euro e che la quota dell’azienda che andrà sul mercato sarà attorno al 16-17%”. L’obiettivo è “un’importante acquisizione negli Stati Uniti oltre a sviluppare nuovi programmi di crescita. Per questo è stata scelta un’operazione di finanza straordinaria”.

Lo sbarco a Piazza Affari è frutto di un disegno ragionato. “Tutto il cammino che abbiamo percorso in questi anni – spiega Petrucco al quotidiano del Gruppo Nem – dal minibond alla quotazione di oggi, è stato da un lato impegnativo ma anche formativo, e ci ha reso attrattivi. Senza dimenticare che Ipcop è una società benefit”. L’azienda di Basiliano ha un portafoglio ordini di oltre 900 milioni e ha chiuso il 2023 con ricavi sopra i 112 milioni di euro, in costante crescita negli ultimi anni.