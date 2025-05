Icop: confermato il rating a 3.1 da Cerved Rating Agency

ICOP S.p.A. Società Benefit, società di ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito fondazioni speciali e microtunnelling, comunica che Cerved Rating Agency ha confermato il rating pubblico A3.1, riconoscendo la resilienza e l’affidabilità della struttura economico-finanziaria del Gruppo anche a seguito dell’importante operazione di acquisizione della statunitense Atlantic GeoConstruction Holdings Inc. (AGH), operatoreamericano specializzato in soluzioni geotecniche avanzate e attivo in nicchie ad alto potenziale (logistica, data-center, protezione costiera, trasporti pubblici).

La conferma del rating A3.1 riflette (i) un portafoglio ordini in crescita e maggiormente diversificato, con impatti positivi già riscontrabili dai risultati del FY24; (ii) il rafforzamento del modello di business grazie all’operazione di M&A perfezionata nel 1Q25, finanziata sia con risorse post-IPO, sia con nuovo debito; (iii) un backlog consistente, dal quale l’Agenzia stima un’ulteriore espansione del Valore della Produzione (VdP) e dell’EBITDA dal FY25, con contestuale mantenimento del leverage entro livelli sostenibili nonostante il maggiore impegno finanziario.

L’acquisizione di AGH, player di riferimento nel mercato nordamericano delle soluzioni geotecniche avanzate con oltre 250 dipendenti e un EBITDA margin del 15,5%, è stata finanziata attraverso un mix equilibrato di mezzi propri e debito assistito da garanzia SACE, per un Enterprise Value pari a circa 126 milioni USD.

Nonostante l’operazione straordinaria di M&A e i conseguenti investimenti in crescita, si prevede che ICOP potrà mantenere indici di leva finanziaria pienamente sostenibili (PFN/EBITDA adj. ≤ 1,5x; PFN/PN ≤ 1,0x), a conferma di una gestione prudente ed efficiente del capitale.

Il backlog complessivo – che supera 1,1 miliardi di euro includendo AGH – evidenzia una forte diversificazione geografica e settoriale, confermando il posizionamento strategico del Gruppo e supportando le prospettive di ulteriore espansione internazionale.

Il comunicato completo, che include la descrizione degli elementi di analisi del rating di ICOP, è consultabile sul sito di ESMA, sul sito di Cerved Rating Agency e sul sito istituzionale di ICOP, Sezione Investor Relations/Bilanci & Rating.

“La conferma del rating A3.1 da parte di Cerved Rating Agency rappresenta un’ulteriore validazione della nostra visione strategica e della capacità di ICOP di crescere in modo sostenibile anche in contesti di trasformazione strutturale. L’ingresso nel mercato nordamericano rafforza il nostro presidio globale, combinando competenze complementari e mantenendo allo stesso tempo un rigoroso equilibrio economico-finanziario”, ha dichiarato Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP.