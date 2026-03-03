  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
martedì 3 Marzo 2026
Economia

ICOP cresce ancora: nel 2025 ricavi oltre 500 milioni e ordini record

Acquisizioni negli Stati Uniti e in Italia spingono il gruppo di Basiliano. Utile in forte aumento, dividendo a 0,14 euro per azione
Redazione
Autore: Redazione

Basiliano (Udine), 2 marzo 2026 – Il 2025 segna un deciso salto di dimensione per I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (ICOP), azienda friulana con sede a Basiliano specializzata nell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei nelle fondazioni speciali e nel microtunneling. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia una crescita molto significativa sia nei volumi sia nella redditività.

A livello aggregato, includendo le società acquisite nel corso dell’anno, i ricavi raggiungono 505,2 milioni di euro, con un EBITDA rettificato di 93,2 milioni e un margine del 18,5%. Il portafoglio ordini supera 1,46 miliardi di euro, garantendo una solida visibilità per i prossimi anni. Nel bilancio consolidato i ricavi salgono a 428,3 milioni di euro, in aumento del 135% rispetto al 2024. L’EBITDA rettificato cresce del 108% e si attesta a 84,6 milioni, con una marginalità del 20,3%, mentre l’utile netto rettificato raggiunge 36,6 milioni di euro, in crescita del 92%. Il patrimonio netto supera i 131 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto all’anno precedente.

La crescita è stata sostenuta sia dall’espansione organica sia dalle acquisizioni concluse nel 2025, in particolare quella di Atlantic Geoconstruction Holdings negli Stati Uniti e di Palingeo in Italia. Le nuove società hanno contribuito ai risultati solo per una parte dell’anno, ma nel 2026 l’impatto sarà pieno su dodici mesi. Oggi il gruppo conta oltre 1.100 dipendenti e rafforza la propria presenza internazionale, con più della metà del fatturato realizzato in Italia, circa un quarto in America e la parte restante in Europa, in particolare in Germania e Francia.

Nel corso dell’anno ICOP ha consolidato la propria presenza nei principali cantieri infrastrutturali in Italia e all’estero, dal microtunneling in Germania ai grandi progetti metropolitani in Francia e Amburgo, fino allo sviluppo del porto di Trieste. Negli Stati Uniti il gruppo opera in un mercato geotecnico in forte espansione, con prospettive importanti nei settori dei data center, delle infrastrutture energetiche e della difesa costiera.

Parallelamente proseguono gli investimenti in innovazione e sostenibilità. Continua lo sviluppo di RoboGO, sistema robotico per la manutenzione portuale, e crescono i progetti di ricerca legati all’automazione dei cantieri e all’utilizzo di materiali a minore impatto ambientale. Il punteggio nel B Impact Assessment sale a 98,1 punti, a conferma del percorso ESG dell’azienda, che nel 2025 ha ricevuto anche un riconoscimento europeo per la sostenibilità.

Alla luce dei risultati raggiunti, il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti del 7 aprile 2026 la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione, con stacco cedola il 13 aprile e pagamento il 15 aprile. Il 2025 si chiude quindi con numeri record e con una nuova dimensione internazionale per l’azienda friulana, che rafforza il proprio posizionamento tra i protagonisti europei dell’ingegneria del sottosuolo.

