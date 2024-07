Icop ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è chiuso con un pieno successo l’aumento di capitale della Icop, la società friulana della famiglia Petrucco specializzata nell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei nel settore dei microtunnel e delle fondazioni speciali. L’aumento di capitale ha un valore di complessivo superiore ai 30 milioni di euro ed è finalizzato alla quotazione in Borsa, a Milano.

Le azioni saranno trattate a partire da giovedì prossimo, 25 luglio, sul mercato Euronext Growth Milan. Alla fine dell’operazione, il flottante sarà pari al 18,33% del capitale sociale. All’avvio delle negoziazioni la capitalizzazione della Icop, fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco, sarà di 178 milioni di euro. Il portafoglio ordini sfiora i 900 milioni di euro.

I Petrucco, attraverso la holding di famiglia, la Cifre srl, continueranno a essere azionisti di riferimento della società.

Le risorse derivanti dall’aumento di capitale – ha spiegato la Icop – saranno utilizzate per finanziare lo sviluppo internazionale e la crescita delle attività, per rafforzare la sua struttura patrimoniale e per massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

“Oggi è un giorno di grande importanza per la storia della nostra impresa e di grande soddisfazione per tutta la squadra che ha lavorato e creduto in questo progetto” ha dichiarato Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP. Petrucco ha evidenziato “l’ottima risposta del mercato e degli investitori, nazionali e internazionali” e la capacità della società “di sviluppare tecnologie all’avanguardia che trovano applicazione in progetti altamente complessi e fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture critiche e nella transizione energetica”

“Questa operazione integralmente in aumento di capitale – ha detto Giacomo Petrucco, Investor Relator del Gruppo – è fondamentale perché ci consentirà di cogliere nuove opportunità per crescere per linee esterne, mantenendo la solidità e l’affidabilità che contraddistinguono la ICOP. Proseguiamo nella nostra evoluzione, intercettando i migliori strumenti che il mondo finanziario mette a disposizione. Comincia un nuovo corso di crescita con il mercato”.