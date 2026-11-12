ICOP Microtunneling Academy, attestati ai partecipanti al primo corso

Formare direttamente le professionalità di cui l’impresa ha bisogno e offrire concrete opportunità di occupazione. È questo l’obiettivo della prima ICOP Microtunneling Academy, realizzata in collaborazione con CEFS Formedil Udine. Piero Petrucco, amministratore delegato di ICOP, ha consegnato presso la sede dell’ente di formazione gli attestati ai partecipanti del primo corso, dedicato alla preparazione di nuovi addetti al microtunneling attraverso formazione sulla sicurezza, esercitazioni pratiche e affiancamento al personale aziendale esperto.

L’Academy nasce dalla scelta di ICOP di investire direttamente nella preparazione delle persone chiamate a operare nei propri cantieri, anche senza precedenti esperienze nel settore. Tra i partecipanti, persone provenienti da Italia, Egitto, Colombia, Somalia, Ucraina, Afghanistan e Marocco, a testimonianza di un’iniziativa aperta a percorsi ed esperienze differenti. Anziché limitarsi alla ricerca di professionalità già qualificate, l’azienda ha sviluppato un percorso che parte da specifiche esigenze operative e arriva all’inserimento lavorativo: i partecipanti sono stati assunti e retribuiti durante la fase pratica del corso e quelli selezionati proseguono il rapporto di lavoro nelle squadre ICOP impegnate nei cantieri italiani.

«Si parla spesso della difficoltà di reperire personale qualificato, soprattutto in settori altamente specializzati come il nostro. Con questa Academy abbiamo scelto di dare una risposta concreta, investendo direttamente nella formazione delle persone e nello sviluppo delle competenze di cui abbiamo bisogno», ha dichiarato Piero Petrucco, amministratore delegato di ICOP. «Abbiamo unito la formazione sulla sicurezza, curata da CEFS Formedil, alla preparazione pratica affidata al nostro personale esperto, per consentire ai nuovi addetti di conoscere da vicino le attività che svolgeranno nei cantieri. Non chiediamo necessariamente esperienze precedenti, ma impegno, affidabilità e voglia di imparare. Siamo un’impresa in cui lavorano persone di oltre venti nazionalità e valutiamo ciascuno per le proprie capacità e la volontà di crescere. Il nostro obiettivo è accompagnare queste persone in un percorso di progressiva specializzazione, con l’auspicio di costruire rapporti professionali stabili e duraturi, fino alla prospettiva di un’assunzione a tempo indeterminato».

Avviato a ottobre, il corso ha previsto due giornate iniziali presso CEFS Formedil Udine, dedicate a 16 ore di formazione sulla sicurezza per attività a rischio alto e alle visite mediche di idoneità. Il percorso è quindi proseguito nella sede ICOP di Basiliano, con attività pratiche sotto la supervisione di personale aziendale specializzato. Durante questa fase i partecipanti sono stati assunti con contratto a tempo determinato, secondo il CCNL Edilizia Industria.

Le esercitazioni hanno riguardato l’organizzazione del cantiere, il riconoscimento e la movimentazione dei materiali, la preparazione dei tubi e il collegamento delle linee di servizio utilizzate nelle lavorazioni di microtunneling. L’apprendimento è stato accompagnato da verifiche periodiche delle competenze e delle attitudini, oltre a una prova pratica finale, con particolare attenzione alla manualità, alla capacità di apprendimento, all’affidabilità, alla collaborazione e al rispetto delle procedure di sicurezza. Il programma comprende inoltre due giornate di formazione specifica per gli addetti agli spazi confinati presso CEFS Formedil Udine, propedeutiche all’inserimento nelle squadre operative.

«Questa prima esperienza dimostra il valore della collaborazione tra impresa e formazione nell’offrire concrete opportunità di crescita professionale. L’azienda ha investito nel progetto e i partecipanti hanno dedicato tempo e impegno: ora motivazione e volontà di imparare saranno decisive. Come Formedil continueremo ad accompagnarli lungo il percorso lavorativo, per sviluppare competenze che vanno oltre la sicurezza», ha dichiarato Loris Zanor, direttore di CEFS Formedil Udine.

Il microtunneling, insieme alle fondazioni speciali, rappresenta uno dei settori centrali dell’attività di ICOP. Questa tecnologia consente di realizzare condotte e attraversamenti sotterranei limitando gli scavi in superficie e richiede competenze operative specifiche, attenzione alla sicurezza e capacità di lavorare in squadra. La preparazione di nuovi addetti costituisce quindi un elemento importante per sostenere le attività dell’azienda, valorizzando e trasferendo il patrimonio di conoscenze ed esperienza maturato dal personale specializzato nei cantieri.

Con la prima Microtunneling Academy, ICOP sperimenta un modello di formazione direttamente collegato alle proprie esigenze operative, nel quale l’impresa contribuisce alla costruzione delle professionalità necessarie alla realizzazione di opere complesse. Un investimento sulle persone che favorisce l’accesso al lavoro, sostiene lo sviluppo delle competenze specialistiche e offre ai nuovi addetti la possibilità di costruire un percorso di crescita professionale all’interno dell’azienda.