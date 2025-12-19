Icop supera il 90% di Palingeo: Opa conclusa, titolo verso il delisting

L’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da ICOP S.p.A. su Palingeo S.p.A. si è conclusa con successo: nella giornata del 18 dicembre è stata superata la soglia del 90% del capitale sociale, condizione che consente l’avvio della procedura di acquisto delle restanti azioni e il successivo delisting del titolo.

Il risultato è stato raggiunto grazie alle adesioni all’OPA e agli acquisti effettuati fuori offerta. In particolare, ICOP ha comunicato di aver acquistato il 18 dicembre 9.300 azioni Palingeo sul mercato Euronext Growth Milan a un prezzo medio di 6,58 euro, inferiore al corrispettivo dell’offerta pari a 6,61 euro per azione.

Con il superamento del 90% del capitale scatteranno ora le procedure previste dal Testo Unico della Finanza: l’obbligo di acquisto delle azioni residue e il diritto di acquisto, che porteranno all’uscita definitiva di Palingeo dalla Borsa. Borsa Italiana disporrà quindi il delisting, secondo le tempistiche previste dal regolamento di Euronext Growth Milan.

Il periodo di adesione all’offerta terminerà alle ore 17.30 di venerdì 19 dicembre 2025. Tutti i dettagli sulle modalità e sui termini dell’operazione sono disponibili nel documento di offerta pubblicato da ICOP.