venerdì 19 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Icop supera il 90% di Palingeo: Opa conclusa, titolo verso il...
Merce nascosta sotto i vestiti: furto sventato all’Ottimax
Auto fuori strada: morto il conducente, ferito l’amico
De Toni: “Stop dei pompieri, salta ampliamento del Carnera”
Udine, consiglio comunale a oltranza sul bilancio da 284milioni
Presi dopo il colpo a Cordenons: tre cileni patteggiano pene per...
Capodanno, vietati i brindisi nell’area della festa di Udine
Accordo Udine Mercati–Banco Alimentare: meno sprechi, più solida
Andrea Maroè è il nuovo Vecchio Venerando del Pignarùl di Coja
Auto si cappotta in rotonda, donna estratta dai pompieri
Economia

Icop supera il 90% di Palingeo: Opa conclusa, titolo verso il delisting

Raggiunta la soglia per lo squeeze out. Avviata la procedura di acquisto delle azioni residue e l’uscita dalla Borsa
Redazione
Autore: Redazione

L’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da ICOP S.p.A. su Palingeo S.p.A. si è conclusa con successo: nella giornata del 18 dicembre è stata superata la soglia del 90% del capitale sociale, condizione che consente l’avvio della procedura di acquisto delle restanti azioni e il successivo delisting del titolo.

Il risultato è stato raggiunto grazie alle adesioni all’OPA e agli acquisti effettuati fuori offerta. In particolare, ICOP ha comunicato di aver acquistato il 18 dicembre 9.300 azioni Palingeo sul mercato Euronext Growth Milan a un prezzo medio di 6,58 euro, inferiore al corrispettivo dell’offerta pari a 6,61 euro per azione.

Con il superamento del 90% del capitale scatteranno ora le procedure previste dal Testo Unico della Finanza: l’obbligo di acquisto delle azioni residue e il diritto di acquisto, che porteranno all’uscita definitiva di Palingeo dalla Borsa. Borsa Italiana disporrà quindi il delisting, secondo le tempistiche previste dal regolamento di Euronext Growth Milan.

Il periodo di adesione all’offerta terminerà alle ore 17.30 di venerdì 19 dicembre 2025. Tutti i dettagli sulle modalità e sui termini dell’operazione sono disponibili nel documento di offerta pubblicato da ICOP.

