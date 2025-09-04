Icop perfeziona l’acquisizione di Palingeo

La Icop Icop di Basiliano, la società friulana di ingegneria del sottosuolo tra i principali operatori europei del settore, quotata in Borsa a Milano, ha perfezionato oggi, giovedì 4 settembre, l’acquisizione della quota di maggioranza (61,89%) di Palingeo, realtà bresciana specializzata nella geotecnica e nel consolidamento dei terreni.
L’operazione, che ha un valore intorno ai 25 milioni di euro, fa seguito a un accordo annunciato lo scorso 16 giugno che prevede l’acquisto della partecipazione da Fls Holding (veicolo dei soci fondatori di Palingeo: Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi).
L’operazione prevede inoltre che l’azienda friulana rilevi azioni Palingeo per un valore complessivo di 9,2 milioni di euro a un prezzo di 6 euro per azione.
Inoltre, Fls conferirà ulteriori azioni Palingeo in Icop, in cambio di una quota del 5,4% del capitale sociale di Icop stessa, per un controvalore di 16,4 milioni di euro.
Nel contesto di questa operazione, l’assemblea degli azionisti di Palingeo ha deliberato la nomina del nuovo board, che sarà composto da nove membri. Il nuovo consiglio resterà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.
L’assemblea ha confermato la nomina di Luca Grillo quale presidente del consiglio di amministrazione.