Icop più forte in Usa, acquisita la Atlantic GeoConstruction Holdings

Tappa cruciale per l’espansione internazionale della Icop. La società di Basiliano, specializzata nella ingegneria del sottosuolo e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, tra i principali operatori europei in ambito fondazioni speciali e microtunnelling, ha definito l’acquisizione del 100% di Atlantic GeoConstruction Holdings, Inc. (AGH), leader statunitense nelle soluzioni geotecniche avanzate.

L’acquisizione – resa nota oggi ai mercati – è stata definita giovedì scorso da ICOP Subsoil Inc., in qualità di acquirente, Atlantic GeoConstruction Luxco 4, in qualità di venditore, e ICOP stessa, come società madre acquirente, e prevede l’acquisto dell’intero capitale sociale di AGH, per un prezzo basato su un Enterprise Value di 126 milioni di dollari, soggetto agli aggiustamenti consueti.

La chiusura dell’acquisizione è prevista per aprile 2025, subordinata alle consuete condizioni di closing. L’acquisizione sarà effettuata da ICOP attraverso ICOP Subsoil Inc., una nuova entità interamente controllata da ICOP. Fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco, ICOP è una società di ingegneria del sottosuolo attiva in ambito nazionale ed internazionale nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime.

Prima società benefit nel settore, ICOP opera oggi nei principali mercati europei supportando clienti di primario standing – con cui intrattiene rapporti consolidati – in progetti ad elevata complessità legati allo sviluppo di infrastrutture critiche (ad es. metropolitane di Parigi, Copenaghen, etc.) e nel rafforzamento delle reti di trasporto energetico e idrico (ad es. gasdotti, acquedotti). Il gruppo impiega oltre 480 persone in Europa.

AGH è un’azienda riconosciuta nel settore della costruzione geotecnica negli Stati Uniti, con una forte specializzazione nel miglioramento del suolo, nelle fondazioni profonde e nelle opere di confinamento. L’azienda opera attraverso due divisioni: GeoStructures, attiva negli Stati della costa atlantica dal 1995 e con sede in Virginia, e ASAP Group, operante nella regione sud-est e con sede in Florida. AGH conta oltre 250 dipendenti e ha registrato oltre 114 milioni di dollari di valore della produzione nel 2024, con un margine EBITDA rettificato di circa il 15,5%. Al 31 dicembre 2024, la PFN di AGH ammontava a circa 35 milioni di dollari (dati contabili a fine anno non sottoposti a revisione).

Questa acquisizione segna un momento decisivo nel percorso di crescita internazionale di ICOP, rafforzando significativamente la sua posizione in mercati ad alto potenziale come quello statunitense. In linea con il piano strategico della Società comunicato al mercato in fase di IPO, questa operazione strategica posiziona ICOP come uno dei principali player globali nel settore delle fondazioni e dell’ingegneria del sottosuolo, espandendone la capacità di intervento, migliorandone la competitività su scala internazionale e rafforzandone l’impegno verso un’ingegneria sempre più efficiente e sostenibile.

“Questa è per noi un’operazione storica e trasformativa, accogliamo con grande entusiasmo Atlantic GeoConstruction Holdings nella famiglia ICOP. Si tratta di un’opportunità unica per combinare competenze complementari, affermare la nostra posizione negli Stati Uniti e accelerare il nostro percorso di crescita internazionale,” ha dichiarato Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP. “AGH ha costruito una reputazione di eccellenza nel settore delle costruzioni geotecniche, e insieme saremo in grado di offrire soluzioni ancora più innovative per affrontare le sfide infrastrutturali più complesse”.

Guido Pellegrino, Presidente di AGH, ha commentato: “Questa unione rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per tutti noi di AGH. Entrare a far parte di ICOP significa accedere a nuove risorse, tecnologie e competenze che ci permetteranno di espandere la nostra capacità operativa e di offrire ancora più valore ai nostri clienti.”

AGH è riconosciuta per la sua eccellenza tecnica e le soluzioni di costruzione Design-Build nel settore dell’ingegneria geotecnica negli Stati Uniti, con un portafoglio ordini stabile e prevedibile. L’azienda ha registrato una crescita con un CAGR del 19% dal 2017 al 2024, grazie all’espansione geografica e all’adozione di tecnologie all’avanguardia, tra cui Silent Piler, Ground Improvement e Micropiling. AGH opera in segmenti di nicchia strategici come logistica e data center, protezione costiera e delle vie navigabili, e infrastrutture di trasporto.

Il team di leadership di AGH rimarrà in carica per garantire continuità. Guido Pellegrino, Presidente, vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore, con ruoli di leadership presso Terratest, Nicholson Construction e Rodio. Pete Sacripanti, CFO da 13 anni, ha un’ampia esperienza, avendo ricoperto incarichi presso Lafarge e Arthur Andersen. Larry Moore, CEO di GeoGroup, ha oltre 25 anni di esperienza e ha precedentemente guidato il settore delle fondazioni presso Clark Construction. Per garantire la migliore transizione e continuità, è stato implementato un piano di integrazione e fidelizzazione per i dirigenti chiave di AGH, con incentivi allineati agli obiettivi di crescita a lungo termine. Grazie a questa acquisizione, ICOP rafforza la propria leadership nella costruzione geotecnica, creando un gruppo con competenze operative e tecnologiche senza precedenti e una presenza internazionale equilibrata.

L’esperienza di AGH nelle tecnologie per il miglioramento del suolo, unita alla profonda esperienza di ICOP nel microtunneling, consentirà al gruppo di fornire soluzioni ingegneristiche all’avanguardia per progetti infrastrutturali sempre più complessi. L’ingresso di ICOP negli Stati Uniti apre l’accesso a nuove opportunità di business in un mercato del valore di oltre 11 miliardi di dollari nel 2024 (relativo solo alle regioni in cui opera AGH), con una crescita prevista superiore al 5% annuo. L’aumento della diversificazione geografica migliorerà la stabilità dei ricavi, mentre le sinergie operative favoriranno l’innovazione e la condivisione delle best practice operative.

ICOP integrerà AGH mantenendone la struttura e il focus operativo. Nei prossimi mesi verrà inoltre implementato un piano di ottimizzazione e sinergia per massimizzare il valore dell’operazione. Il processo di integrazione prevede il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all’applicazione di tecnologie avanzate per la riduzione dell’impatto ambientale e per l’ottimizzazione delle risorse impiegate nei progetti geotecnici.

Come parte del processo di integrazione, ICOP lancerà una nuova divisione Microtunneling per ampliare la propria presenza nel settore delle tecnologie trenchless nel mercato nord americano, mettendo a frutto la sua pluriennale esperienza europea nella costruzione di reti di trasmissione di energia e acqua. L’adozione di tecnologie all’avanguardia consentirà a ICOP di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione con soluzioni più sostenibili e ad alte prestazioni. La tecnologia GeoPier per il miglioramento del suolo, concessa in licenza esclusiva ad AGH nei suoi territori, verrà ulteriormente sviluppata per espandere le opportunità commerciali sia nel settore pubblico che in quello privato. L’acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di risorse proprie di ICOP e finanziamento a debito fornito da un pool di banche (Intesa Sanpaolo, Banco BPM e BNL BNP Paribas) con SACE come garante e da una primaria istituzione finanziaria.