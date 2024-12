Icop, prima commessa microtunnel in Germania da 30 milioni di euro

ICOP S.p.A. Società Benefit, società di ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito fondazioni speciali e microtunnelling, annuncia l’aggiudicazione di un progetto strategico per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili in Germania.

La commessa, assegnata da TenneT TSO GmbH per un valore di 30 milioni di euro e gestita integralmente da ICOP, prevede la costruzione di una linea di trasmissione da 380 kV lunga circa 155 km tra Stade e Landesbergen, che sostituirà l’attuale linea da 220 kV.

Il progetto assegnato a ICOP si inserisce in un piano strategico più ampio di TenneT, che prevede investimenti significativi per potenziare la rete di distribuzione energetica tra le regioni settentrionali, dove si concentra la produzione di energia eolica, e le regioni meridionali.

Questo intervento, denominato Progetto A250, rivestirà un ruolo fondamentale nell’aumento della capacità di trasporto dell’energia eolica dal nord al sud della Germania, assicurando efficienza e sicurezza alla rete elettrica. Il progetto, che prevede la realizzazione di due microtunnel a grande diametro e lunga distanza, si distingue per la complessità tecnica dei sette segmenti che lo compongono e per le ulteriori sfide legate all’esecuzione dei lavori in aree protette dal punto di vista ambientale, senza compromettere i sistemi di protezione dalle inondazioni e i principali argini.

ICOP è stata selezionata per la sua capacità di offrire soluzioni innovative, sostenibili e proprietarie, in particolare attraverso l’uso del microtunnelling, una tecnologia che permette di realizzare opere complesse minimizzando l’impatto ambientale e paesaggistico.

“Questa commessa rappresenta un passaggio chiave per ICOP,” ha dichiarato Piero Petrucco, Amministratore Delegato. “Abbiamo identificato alcune priorità strategiche per la crescita del Gruppo anche oltre il 2026, tra cui l’esplorazione di nuove applicazioni delle tecnologie trenchless per rispondere alle elevate esigenze del settore delle reti ad alta tensione. L’aggiudicazione di questo progetto in Germania ci permette di entrare in un mercato per noi nuovo, aprendo la strada a un futuro di grandi opportunità in un settore che richiederà investimenti significativi nel lungo periodo, non solo in Germania.”

Il progetto si inserisce in un contesto europeo di massicci investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture elettriche, per affrontare la transizione energetica e raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell’UE. In particolare, il piano tedesco prevede l’espansione di oltre 2.300 km di linee ad alta tensione, mentre altri Paesi si preparano a sviluppare reti in grado di integrare la crescente produzione di energia rinnovabile e rispondere alla domanda di trasmissione sostenibile.“Crediamo fermamente che questa tecnologia a basso impatto sia una soluzione ideale non solo per affrontare in modo sostenibile la distribuzione delle energie rinnovabili, ma anche per risolvere le sfide legate agli attraversamenti urbanisticamente complessi, minimizzando l’impatto ambientale e paesaggistico. Inoltre, il microtunnelling ha il potenziale di accelerare i processi autorizzativi per la realizzazione delle reti, dando un contributo essenziale alla transizione energetica. Portare avanti questo progetto ci permette di consolidare il nostro know-how e di dimostrare che ICOP è pronta ad affrontare con successo le sfide delle infrastrutture del futuro, in Italia e a livello internazionale” ha concluso Petrucco.