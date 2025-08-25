Icop: prossima riunione del Cda per la cooptazione di un nuovo consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione della ICOP di Basiliano, società di ingegneria del sottosuolo, tra i principali operatori europei nel settore delle fondazioni speciali e del microtunnelling, quotata in Borsa a Milano, procederà alla cooptazione di un nuovo consigliere indipendente nel corso di una prossima riunione.

Lo rende noto la stessa società precisando che la cooptazione si rende necessaria a seguito dell’improvvisa scomparsa del Consigliere Indipendente Luciano Bezzo, del quale ICOP in questi anni ha potuto apprezzare il grande valore, sia sul piano professionale sia su quello personale.

“Il CdA e la Società – prosegue la nota – vogliono esprimere il proprio cordoglio alla famiglia e la più profonda gratitudine per il contributo umano e professionale dell’ingegnere Bezzo, ricordandone la grande integrità e dedizione”.