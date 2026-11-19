ICOP punta a rilevare il 90% di SINGEA per circa 7,6 milioni di euro. Il gruppo di Basiliano ha firmato con i soci della società bresciana un accordo preliminare non vincolante. Il prezzo sarà verificato durante la due diligence e la successiva trattativa. ICOP finanzierà l’operazione con risorse proprie e prevede di firmare gli accordi definitivi entro fine 2026.

Fondata nel 2002 a Montichiari, SINGEA conta circa 40 addetti e svolge indagini sul sottosuolo per la progettazione di opere civili e infrastrutture. Si occupa anche di analisi dei terreni e delle falde nei siti da bonificare. Nel 2025 ha registrato un valore della produzione di 8,2 milioni di euro, un margine operativo lordo di 1,9 milioni e un utile netto di 1,3 milioni.

Se l’acquisizione andrà in porto, SINGEA manterrà il proprio marchio. Giancarlo Poli resterà alla guida della società e conserverà il 10% del capitale. Per ICOP, l’operazione rientra nel piano industriale 2026–2029 e porterà nel gruppo le competenze necessarie per studiare i terreni prima degli scavi e monitorare le falde dopo gli interventi di messa in sicurezza.

“SINGEA ha sviluppato competenze specialistiche che completano le nostre attività”, ha dichiarato Piero Petrucco, amministratore delegato di ICOP.