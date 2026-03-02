Icop, con le acquisizioni in Usa e in Italia i ricavi superano i 500 milioni

Icop, grazie alle acquisizioni di Agh negli Stati Uniti e Palingeo in Italia, ha raggiunto ricavi totali aggregati pari a 505,2 milioni e un ebitda rettificato aggregato di 93,2 milioni. Il bilancio consolidato al 2025 della società di Basiliano (Udine), attiva nell’ingegneria del sottosuolo, vede i ricavi a 428,3 milioni (+135%), l’ebitda rettificato di 84,6 milioni (+108%) e un utile netto rettificato di36,6 milioni (+92%).

“Il 2025 conferma un percorso di crescita organica solido e continuo, sostenuto da un backlog record che ci offre visibilità pluriennale e basi robuste per il futuro. Abbiamo ampliato la nostra presenza internazionale mantenendo disciplina esecutiva e selettività nelle scelte industriali”, ha dichiarato Piero Petrucco, amministratore delegato di Icop.