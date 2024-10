Icop vince il Sustainability Award  per l’Impegno nella sostenibilità

La ICOP di Basiliano si è aggiudicata il prestigioso Sustainability Award 2024, classificandosi al primo posto assoluto tra le 260 imprese di eccellenza premiate a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Il premio, ideato e promosso da KON Group, ELITE – Borsa Italiana e Azimut, è istituito per valorizzare le realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte in ambito ESG ed è l’unico riconoscimento in Italia che si basa esclusivamente su parametri quantitativi, senza l’intervento di una giuria o valutazioni qualitative. Per questa edizione i promotori hanno deciso di ampliare il numero delle aziende valutate in base al rating ESG elaborato da Altis Advisory, spin-off dell’Università Cattolica, e da Reprisk. Kon, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha introdotto una valutazione ulteriore: il rating sulla finanza (ESG Integrated Finance) e sull’innovazione (ESG Transformative Innovation). Questa iniziativa ha l’obiettivo di anticipare le future normative finanziarie, favorendo il dialogo tra imprese e istituzioni su un tema di grande rilevanza per il futuro. ICOP è risultata al primo posto nella classifica sintetica di tutte le categorie.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che rappresenta una conferma dell’impegno di ICOP verso la costruzione di un futuro più efficiente e sostenibile” ha dichiarato Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP. “Creare un ambiente di lavoro interessante e umanamente stimolante è sempre stato per noi fondamentale, soprattutto considerando il tempo e le energie che tutti dedicano all’azienda. Quando il concetto di sostenibilità ha avuto una sua codificazione, noi eravamo già pronti, e oggi l’azienda sta crescendo molto anche perché era già ben posizionata su questi aspetti. Vogliamo ricordare che molti dei progetti sono stati pensati e costruiti con Luca Mattiussi, nostro collega recentemente mancato, che ha lasciato un segno profondo su tutto ciò che abbiamo realizzato. Un DNA di vera sostenibilità è un vantaggio competitivo. Oggi ci permette anche di seguire i principali trend di mercato, di essere attrattivi per le persone e di creare un clima di lavoro innovativo e aperto al cambiamento. Per questo, la sostenibilità resta una priorità strategica assoluta, anche per il futuro.”

Il percorso di sostenibilità di ICOP

ICOP ha integrato la sostenibilità in ogni aspetto del proprio business, impegnandosi a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere pratiche responsabili lungo tutta la catena del valore. Con una lunga storia di attenzione alla sostenibilità e responsabilità sociale, l’azienda ha introdotto modelli organizzativi innovativi, come un organo di governance intergenerazionale e un tetto retributivo equo per contenere le disparità salariali; nel 2022 ha costituito una Fondazione d’impresa come ente del terzo settore per sostenere progetti sociali e culturali nel territorio. L’impegno dell’azienda è attestato da 11 certificazioni ISO e da diversi rating esterni.

L’azienda ha sviluppato un approccio strategico che si basa su principi di responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG), implementando numerose iniziative concrete tra le quali:

Riduzione delle emissioni di gas serra: ICOP ha avviato un programma di gestione delle emissioni per raggiungere il traguardo “Net-Zero”, certificato ISO 14001 e ISO 14064. L’azienda ha introdotto macchinari a basse emissioni, lubrificanti ecologici e filtri antiparticolati, e installato un secondo impianto fotovoltaico per ridurre l’uso di energia dalla rete, coperta al 100% da fonti rinnovabili tramite PPA. L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 di scope 1 e 2 del 50% entro il 2030 rispetto al 2019; già nel 2023 le emissioni sono calate del 25%, in linea con le aspettative. Inoltre, ICOP adotta pratiche di approvvigionamento sostenibile, certificate ISO 20400.

Efficienza energetica: ICOP ha adottato nuove tecnologie per il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici e ha sostituito generatori e mezzi di sollevamento con versioni più efficienti e a basse emissioni. L’azienda utilizza un Sistema di Gestione dell’Energia certificato ISO 50001 e collabora con clienti in progetti pilota focalizzati su idrogeno, elettrificazione e monitoraggio per l’efficienza energetica.

Tecnologie innovative e sostenibili: ICOP è pioniera nell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale come il microtunnelling, che riduce il consumo di suolo e le emissioni durante gli scavi. Questo approccio ha permesso la realizzazione di oltre 110 km di opere sotterranee a impatto ridotto, con un risparmio energetico dell’86% rispetto alle tecniche tradizionali e una riduzione del 75% dei tempi di percorrenza del traffico attorno agli scavi, a beneficio dell’ambiente e delle comunità locali.

Welfare aziendale: ICOP mantiene un forte impegno verso il benessere dei dipendenti, offrendo servizi di welfare integrativo e incentivando lo smart working per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Tra le iniziative, l’azienda propone un centro estivo gratuito per i figli dei dipendenti presso la sede di Basiliano e una mensa aziendale gratuita con prodotti a km 0. Inoltre, garantisce flessibilità oraria (part-time reversibile) a tutte le lavoratrici che ne fanno richiesta. Organizza corsi e mette a disposizione spazi per l’attività sportiva.

Responsabilità sociale e progetti internazionali: ICOP è attiva in progetti di volontariato d’impresa e cooperazione internazionale, come il progetto in Sud Sudan. Dal 2006, ha fondato un’organizzazione no profit, progettato, finanziato e costruito la prima scuola professionale nell’area – l’“Ireneo Dud Vocational Training Centre” – oltre a pozzi d’acqua, ospedali e strutture di accoglienza. Oltre mille studenti formati hanno collaborato alla realizzazione delle opere, attraverso una social branch che agisce da incubatore d’impresa e i cui proventi vengono integralmente devoluti alla Scuola. Ad oggi, l’attività continua su quattro fronti: formazione, agricoltura sostenibile, incubatore d’impresa e progetti per l’occupazione femminile. Nel 2023 sono stati costruiti 15 pozzi per la Diocesi di Rumbek.