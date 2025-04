ICOP vola alto: utili triplicati nel 2024 e ingresso nel mercato USA

ICOP S.p.A., eccellenza europea nell’ingegneria del sottosuolo, leader in fondazioni speciali e microtunneling, traccia un bilancio per il 2024 che profuma di record. Il Consiglio d’Amministrazione dell’azienda di Basiliano ha approvato i risultati relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre scorso. Il valore della produzione spicca il volo a 187,2 milioni di Euro (+66,9%), l’EBITDA rompe gli argini e si attesta a 40,7 milioni di Euro (+177%), con un margine che sfiora un sorprendente 22%. L’utile netto, infine, quasi triplica, toccando la cifra di 18,0 milioni di Euro (+267,3%). A suggellare questa solidità finanziaria, una posizione netta di cassa positiva per 12,2 milioni di Euro (un balzo di oltre 33 milioni) e un patrimonio netto che supera quota 90 milioni di Euro (+103,8%). A fronte di questa performance, il Consiglio propone una distribuzione di dividendi pari a 0,07 Euro per azione. Un ulteriore segnale di fiducia è rappresentato dalla conversione automatica in azioni ordinarie delle 2.415.541 Price Adjustment Shares (PAS), un meccanismo di tutela che si attiva al superamento degli ambiziosi target prefissati in sede di IPO.

Il futuro dell’azienda, inoltre, poggia su fondamenta solide, rappresentate da un portafoglio ordini che sfiora i 960 milioni di Euro. L’espansione produttiva è stata accompagnata da un potenziamento della struttura interna, con investimenti strategici in digitalizzazione e ottimizzazione dei processi. L’impegno per la sostenibilità è testimoniato dal miglioramento della performance ESG, con un punteggio di 96,4 nel B Impact Assessment.

L’alba del 2025 segna inoltre una svolta epocale per ICOP con l’acquisizione di Atlantic GeoConstruction Holdings, Inc. (AGH), colosso statunitense nelle soluzioni geotecniche avanzate. Questa operazione strategica, finanziata con risorse proprie e un pool di primarie banche italiane, spalanca le porte del mercato USA, un’arena da oltre 11 miliardi di dollari con una crescita annua prevista superiore al 5%. AGH, con i suoi oltre 250 dipendenti e una solida performance finanziaria (oltre 114 milioni di dollari di produzione nel 2024 e un EBITDA margin rettificato del 15,5%), opera in settori chiave come logistica, data center, trasporti e difesa costiera. L’integrazione genererà sinergie preziose e un fertile scambio di know-how tecnologico. A seguito di questa operazione, il backlog complessivo del Gruppo si avvicina a 1,1 miliardi di euro.

“Dietro questi numeri straordinari c’è l’impegno di ogni singola persona che fa parte di ICOP”, commenta l’ad Piero Petrucco. La crescita del 2024 è il frutto di una struttura che ha saputo affrontare sfide complesse e adattarsi ai cambiamenti con agilità e competenza. L’approdo in un contesto sempre più internazionale ci pone nuove sfide, ma la risposta che abbiamo dato quest’anno mi rende estremamente fiducioso nel futuro di ICOP.”