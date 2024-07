Ic&Partenrs aiuta le imprese del Fvg a internazionalizzare

“Ic&Partners Spa è un esempio virtuoso di azienda diventata il gruppo più grande a livello nazionale e vero punto di riferimento nella consulenza delle imprese che vogliono raggiungere dimensione internazionale. La sua mission riveste un ruolo particolarmente importante per il nostro territorio, soprattutto oggi, quando i numeri della nostra Regione testimoniano che le esportazioni, del primo trimestre 2024, hanno sfiorato i 5 miliardi di euro, un valore in crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto nel mercato extra-Ue, dove l’export ha avuto un incremento del 52,9%”.

Sono le parole dell’assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, che questo pomeriggio, nella prestigiosa cornice di Villa Manin, a Passariano di Codroipo, ha portato il saluto dell’Amministrazione regionale al company meeting di Ic&Partners Spa, gruppo multinazionale presente da oltre 20 anni al fianco delle piccole medie imprese per supportarle lungo il percorso di crescita nei mercati esteri. “Un grande plauso a questa realtà, e al suo lungimirante presidente Roberto Corciulo, antesignana nell’accompagnamento qualificato alle imprese vocate all’internazionalizzazione, settore nel quale l’Amministrazione regionale investe convintamente per rafforzare la competitività del territorio e l’attrattività della Regione, per dare significative opportunità di crescita alle attività produttive e per permettere ai nostri giovani di trovare nuove prospettive di impiego” ha detto l’esponente della Giunta.

Investimenti che trovano applicazione nelle norme della manovra di assestamento di bilancio estiva, che approderà in Aula la prossima settimana, come ha spiegato l’assessore Zilli: “abbiamo destinato 2,7 milioni di euro per sviluppare e rafforzare la presenza nei mercati internazionali delle imprese regionali operanti nei settori del legno e della metalmeccanica per sostenerne progetti e attività che consentano loro di essere sempre maggiormente competitive”.

L’assessore ha fatto riferimento anche a Finest, società partecipata della Regione, che si occupa proprio di internazionalizzazione, “indiscussa realtà di riferimento che quest’anno compie 30 anni, partner importante e strategico che nel tempo ha saputo rispondere in maniera sempre più attenta e attuale alle esigenze del mercato”. “In questo solco – ha concluso Zilli -, il ruolo di aziende come Ic&Partners risulta fondamentale per garantire alle eccellenze del nostro territorio di varcare i confini continuando ad esportare capacità e competenza, che da sempre contraddistinguono e contribuiscono a far conoscere e apprezzare il nostro mondo imprenditoriale”.