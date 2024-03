Alla Idea Prototipi ingegnere spagnola a capo della produzione dei Cobot

Si chiama Idoia Martin Elias, 30 anni, ingegnere meccanico, originaria di Bilbao, in Spagna. Di recente è entrata a far parte del gruppo di lavoro di Idea Prototipi, azienda esperta nella realizzazione di celle con robot collaborativi, i famosi cobot. Elias sta portando avanti nell’impresa che la ha accolta per le sue competenze e capacità, una vera e propria rivoluzione culturale che pone al centro del lavoro: la donna, coadiuvata dal cobot in mansioni che, fino a poco tempo fa, erano ad appannaggio solo dell’uomo, o risultavano ripetitive ed anche potenzialmente pericolose.

‘Ho trovato in questa azienda un luogo di lavoro ricco di stimoli – ha spiegato Elias -. Mi sono laureata in Danimarca, e poi ho deciso di accettare la proposta di Idea Prototipi. Avrei potuto scegliere fra numerose realtà. Ho scelto loro’. L’azienda di Agostini è stata antesignana nella creazione di celle cobotiche e oggi fornisce automi antropomorfi e bracci automatizzati alle migliori aziende. “Il cobot sostituisce la necessaria forza fisica, e la professionalità di certi mondi del lavoro tipica di un uomo, per svolgere certe mansioni – spiega Elias – toglie ogni barriera di genere. Rende possibile attività tipicamente maschili, ad appannaggio di noi donne. Di questo vado fiera’.

Oggi, oltre un centinaio di cobot di Idea Prototipi, sparsi per il globo, lavorano al fianco e al servizio delle donne, un’evoluzione che, come racconta Massimo Agostini, fondatore e amministratore delegato di Idea Prototipi: “Permette alle donne di evitare mansioni usuranti esprimendo al contempo competenze e professionalità”.

Il cobot entrerà nel regno delle donne, al servizio delle donne. Cuoche, chef e addette alla frittura o a mansioni non gradite potranno esprimere nuove professionalità in libertà, impiegando tempo ed energia alla gestione e al controllo invece di eseguire compiti monotoni ed anche potenzialmente rischiosi. ‘Siamo solo all’inizio dell’introduzione dei cobot negli ambienti di lavoro. Stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione culturale’ ha concluso Elias.