Idealservice: assegnate 21 borse di studio annuali

Idealservice si conferma realtà costantemente al fianco degli oltre 4.200 soci e dipendenti. La società cooperativa, con sede a Pasian di Prato (Udine), operativa su tutto il territorio nazionale nei settori del facility management e nella gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche per il 2025 ha messo in atto importanti azioni di welfare, in linea con il suo obiettivo fondante: “La sfida vera è quella di dimostrare che è ancora possibile essere competitivi coniugando la ricerca del profitto, fondamentale per investire e crescere, con i principi ed i valori di una vera cooperativa che sono l’onestà, la trasparenza, la solidarietà, la responsabilità sociale, il rispetto dell’ambiente e, soprattutto, il rispetto delle persone”, le parole del presidente Marco Riboli.

L’ultimo sostegno, in ordine di tempo, è legato alla recente assegnazione di 21 borse di studio per i figli dei soci in età scolare, ai quali sono stati erogati assegni fino a mille euro, destinati agli studenti più meritevoli di tutti gli ordini di scuola.

“Per noi svolgere un ruolo sociale significa assumerci la piena responsabilità dell’impatto della nostra attività sulla società stessa e su tutto ciò che ci circonda, considerando sempre gli interessi di tutti da un punto di vista non solo economico ma anche sociale ed ambientale”, ha commentato il presidente, introducendo alcuni dei principali vantaggi di cui i soci e dipendenti potranno usufruire anche per il 2025.

Si va dal contributo economico per portatori di disabilità e caregivers al bonus genitorialità, un contributo spesa alle famiglie dei soci con figli fino a 3 anni, per supportarle nei primi anni di vita dei bambini. Senza scordare il portale convenzioni dedicato, il buono spesa natalizio, il credito agevolato, il dividendo.

L’attività forse più significativa è, tuttavia, quella del ristorno annuale, cioè la redistribuzione ai soci di una parte dei risultati di gestione. Ristorno significa proprio retrocedere al socio una parte dell’utile che la cooperativa ha prodotto durante l’anno, prima che lo stesso venga accantonato a patrimonio e, quindi, a riserva indivisibile.

“Proprio grazie al ristorno il socio partecipa concretamente al risultato economico della cooperativa. Non a caso, negli ultimi 3 anni abbiamo erogato ristorni per più 1,5 milioni di euro”, ha concluso il presidente.