Idealservice supera i 190 milioni di euro di fatturato nel 2025

Pasian di Prato (UD), 24 maggio 2026 – Si è tenuta sabato 23 maggio alla Fiera di Udine l’assemblea annuale dei soci di Idealservice, chiamata ad approvare un bilancio 2025 da record, che conferma un percorso di crescita solido e coerente, capace di coniugare performance economiche, responsabilità sociale e visione di lungo periodo.

In un contesto globale segnato da incertezze geopolitiche, tensioni internazionali e forti pressioni sui costi, la cooperativa dimostra ancora una volta la propria capacità di adattamento e resilienza, mantenendo al centro i valori che ne guidano lo sviluppo: persone, lavoro e territorio.

Fatturato e utile in crescita

I risultati evidenziano la solidità del modello imprenditoriale e la capacità dell’organizzazione di coniugare sviluppo economico, investimenti strategici e valorizzazione delle persone, mantenendo al centro i principi della cooperazione e della mutualità.

In questo contesto, Idealservice ha superato i 190 milioni di euro di fatturato consolidato di gruppo, registrando una crescita dell’8% rispetto al 2024, con un utile netto di 4,8 milioni di euro e un patrimonio netto di 79 milioni di euro.

Il contesto

Risultati particolarmente rilevanti se letti alla luce del contesto globale, tensioni geopolitiche, conflitti e un forte incremento dei costi operativi. Idealservice gestisce impianti con consumi annui pari a circa 3,5 milioni di kWh e una flotta di oltre 1.000 mezzi, per un consumo di circa 4,5 milioni di litri di gasolio all’anno. In questo scenario, l’aumento del prezzo del carburante previsto per il 2026 potrebbe determinare un aggravio dei costi stimato in circa 1,8 milioni di euro annui.

Solidità economica e valore redistribuito

Idealservice conferma una posizione finanziaria netta positiva, segno di elevata autonomia e solidità. Il risultato economico consente anche per il 2025 la distribuzione dei ristorni ai soci, pari a circa 730 mila euro, a testimonianza concreta del modello cooperativo e della redistribuzione del valore generato.

Investimenti, innovazione e sviluppo

Nel corso del 2025 Idealservice ha realizzato investimenti complessivi superiori a 11,6 milioni di euro, orientati in particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.

Tra i progetti più rilevanti si evidenzia lo sviluppo di impianti per la sterilizzazione on site dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presso strutture ospedaliere, tra cui Firenze, rafforzando la capacità di gestione sicura e sostenibile dei rifiuti speciali.

È stato inoltre completato l’ingresso operativo in Betasint, EsCO – Energy Service Company, oggi quarta Divisione del Gruppo, con 18 milioni di euro di fatturato e 1,2 milioni di utile netto, consolidando il posizionamento della Cooperativa nel percorso di transizione ecologica ed energetica.

A febbraio 2025 è stata ottenuta la certificazione ISO 50001, che conferma un sistema strutturato di gestione dell’efficienza energetica.

Le performance delle Divisioni

Nel 2025 tutte le Divisioni hanno contribuito in modo positivo ai risultati della Cooperativa.

La Divisione Facility Management ha rafforzato la propria presenza a livello nazionale con l’avvio dell’appalto presso l’Università La Sapienza di Roma, del valore di 35 milioni di euro in cinque anni, che ha comportato 350 assunzioni.

La Divisione Servizi Ambientali e Impianti ha avviato una nuova commessa in Toscana, in provincia di Firenze, del valore di 35 milioni di euro in cinque anni, e gestisce 7 impianti di trattamento e selezione dei rifiuti urbani distribuiti in cinque regioni italiane.

La Divisione Servizi Speciali ha aumentato la redditività consolidando le attività negli impianti di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi di Montebello Vicentino e Gradisca d’Isonzo, oltre a sviluppare le bonifiche ambientali e la gestione dei rifiuti speciali.

Persone e organizzazione

La Cooperativa conta oltre 4.300 lavoratori, di cui il 68% donne, confermando la centralità del capitale umano nella strategia aziendale. Prosegue l’investimento su formazione, digitalizzazione e comunicazione interna, anche attraverso la nuova app Idealpeople, con un rafforzamento dei percorsi di crescita e coinvolgimento delle persone.

Nel corso del 2025 sono state registrate oltre 13 mila partecipazioni ai percorsi formativi e più di 35 mila ore di formazione erogate. Parallelamente, è stato confermato e ampliato il sistema di welfare aziendale, con misure dedicate al sostegno delle famiglie, allo studio, alle situazioni di fragilità e ai caregiver.

Ai vertici in Friuli Venezia Giulia

Idealservice conferma la propria capacità di generare crescita e valore anche in contesti complessi, mantenendo al centro persone, lavoro e territorio.

Il patrimonio della Cooperativa ammonta a 79 milioni di euro, di cui 78 milioni costituiti da riserve indivisibili, interamente reinvestite nello sviluppo dell’impresa e delle comunità in cui opera.

Nel 2025 Idealservice si conferma la più grande cooperativa del Friuli Venezia Giulia, la 18ª cooperativa italiana nel settore Produzione e Servizi e la 41ª azienda regionale per dimensione, espressione di un modello imprenditoriale solido, capace di coniugare performance economica e responsabilità sociale.

Il presidente Riboli: “Leader senza rinunciare ai valori”

“Questi risultati – ha sottolineato il Presidente Marco Riboli – non sono solo numeri, ma servizi garantiti ogni giorno, persone assunte e formate, investimenti realizzati. Hanno dimostrato che è possibile essere leader di mercato senza rinunciare ai valori cooperativi, mettendo sempre al centro le persone, il lavoro e il territorio”.