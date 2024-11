Ideanatale: migliaia di visitatori alla Fiera di Udine

La 35ª edizione di Ideanatale, evento simbolo delle festività friulane, si è conclusa con un bilancio più che positivo. Quattro giorni intensi e affollati, che hanno visto la partecipazione di visitatori provenienti da tutta la regione. La manifestazione, che unisce esposizione, economia, solidarietà e promozione del territorio, si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca il regalo giusto o vuole sostenere il tessuto produttivo locale. Soddisfatti per i risultati e l’ottimo riscontro gli espositori.

Con le sue proposte di artigianato, decorazioni, libri, candele e sapori tipici, la manifestazione si conferma il cuore pulsante del Natale friulano.

«Anche quest’anno – ha commentato Antonio Di Piazza, presidente di Udine Esposizioni – abbiamo dimostrato di saper rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Ma il successo dell’esposizione – ha rimarcato Di Piazza – è anche il frutto della collaborazione con istituzioni e categorie, fondamentali per la vitalità della Fiera».

A rendere speciale la giornata conclusiva, la consegna del premio del concorso di Casa Moderna, ovvero la Smart TV assegnata alla Cooperativa Sociale Arte Libro di Udine.

L’evento ha regalato ai visitatori anche l’opportunità di partecipare al concorso a premi di Ideanatale, con buoni acquisto fino a 500 euro in palio: l’estrazione avverrà entro il 30 novembre.