Idrogeno: bando 10mln per progetti condivisi con la ricerca

La Regione ha pubblicato un bando con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, con un’intensità di aiuto fino al 100% delle spese ammissibili, che ha la finalità di accrescere la competitività dell’intero sistema regionale nel settore dell’idrogeno rinnovabile mediante la condivisione delle infrastrutture di ricerca. Le finalità sono quelle di favorire l’interoperabilità, l’apertura ai nuovi mercati e di acquisire nuovi risultati di rilevanza tecnologica e di interesse per l’intera catena di valore dell’idrogeno.

Lo rende noto l’assessore alla Ricerca e Università del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen. Attraverso le infrastrutture si potranno attivare ricerche collaborative di interesse per la comunità scientifica e per le imprese, lungo l’intera catena di valore dell’idrogeno. I progetti mirati alla costruzione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca riguardano diversi ambiti: la produzione dell’idrogeno verde e pulito; tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l’affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull’idrogeno. Possono beneficiare dei contributi del bando gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e le imprese: microimprese, piccole, medie e grandi imprese. I progetti dovranno prevedere un partenariato con la presenza obbligatoria di almeno 2 organismi di ricerca in qualità di beneficiari, in collaborazione eventuale con imprese (piccole e medie imprese e grandi imprese) e/o con altri organismi di ricerca.

Il capofila del progetto congiunto deve essere un organismo di ricerca. I progetti dovranno essere realizzati in forma congiunta attraverso lo strumento dell’Associazione temporanea di scopo (Ats). Il soggetto capofila, obbligatoriamente un organismo di ricerca, dovrà agire in veste di mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento da parte degli stessi di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Friuli Venezia Giulia. L’Ats dovrà essere costituita prima della presentazione della domanda o entro 45 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 giorni in presenza di giustificate ragioni, pena la decadenza dal contributo assegnato all’intero progetto. I progetti per la costruzione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca devono avere una durata compresa tra i 12 mesi e 30 mesi. I richiedenti possono presentare domanda fino alle ore 12.00 del 23 settembre 2024. La domanda deve essere presentata attraverso il sistema telematico “Istanze online” con allegata la documentazione prevista, redatta secondo i fac-simile pubblicati nella pagina “modulistica”. Tutte le informazioni sul bando sono reperibili sul sito della Regione, al link ibit.ly/uo_8r