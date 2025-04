Idrogeno: Regione, Fvg all’avanguardia per transizione ecologica

Ricerca, innovazione, capitale umano, collaborazioni internazionali sono le parole chiave alla base delle azioni della Regione e degli attori industriali e scientifici, per creare un’economia basata sull’idrogeno per la transizione ecologica. L’Europa crede nell’idrogeno e il Friuli Venezia Giulia, anticipando i tempi, è una delle Regioni italiane all’avanguardia nel perseguire un obiettivo che porterà effetti benefici non solo sull’ambiente, ma anche sull’economia del territorio.

Sono, in sintesi, i contenuti condivisi oggi a Trieste dall’assessore regionale alla Ricerca in occasione dell’European PhD Hydrogen Conference (EPHyC), la conferenza scientifica organizzata dall’Hydrogen Europe Research, l’Università di Trieste e la Clean Hydrogen Partnership rivolta a 160 studenti (provenienti da 21 Paesi e 60 tra enti di ricerca e Università) che si occupano di temi legati alla catena di valore dell’idrogeno.

Un evento che, secondo l’assessore, certifica come l’Unione europea riconosca il ruolo chiave che il Friuli Venezia Giulia – dal 2021 impegnato in iniziative fondamentali sul tema dell’idrogeno – svolge nella strategia di decarbonizzazione energetica e industriale e la valenza del progetto Valle dell’idrogeno del Nord Adriatico, l’unica valle dell’idrogeno transfrontaliera dell’Unione europea.

La rappresentante della Giunta ha approfondito gli aspetti connessi alla Hydrogen Valley, sottolineandone in particolare la vocazione transfrontaliera. Fin dall’inizio il Friuli Venezia Giulia ha voluto lavorare in uno spirito di piena collaborazione con Slovenia e Croazia e ora l’obiettivo è di estendere questa partnership includendo anche l’Austria.

In linea con la Strategia europea dell’idrogeno, la Regione è interessata allo sviluppo dell’European Hydrogen Backbone, la futura rete europea di idrogenodotti per il trasporto di idrogeno nel Vecchio Continente, e sarà attraversata dal SouthH2Corridor, il corridoio dell’idrogeno che dal Nord Africa attraverserà Italia, Austria e Germania.

In questo quadro, la Strategia per l’idrogeno del Friuli Venezia Giulia si pone quale quadro di riferimento per le azioni e le politiche regionali sull’idrogeno, che mirano a creare nuove filiere nel medio periodo, stimolare la nascita di nuovi insediamenti produttivi per attrarre aziende da fuori regione, sviluppare hub scientifici nel territorio connessi con altri hub a livello europeo, creare un impianto di idrogeno in area portuale e sostenere la formazione di capitale umano.

In più di due anni di attività nel territorio regionale sono stati attratti oltre 320 milioni di fondi pubblici, con un effetto moltiplicatore importante sui capitali privati.