IEC Impianti si conferma tra le mille imprese best performer del Fvg

Per il secondo anno consecutivo IEC Impianti, azienda pordenonese specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici, idraulici e costruzioni edilizie, è stata inserita tra le 1000 imprese best performer del Friuli-Venezia Giulia. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 17 novembre al Palazzo De Bassa di Gorizia, a ritirare il riconoscimento per IEC Impianti il CEO Davide Scannicchio, che nel corso della serata è anche intervenuto come relatore nel panel dedicato a “Le sfide delle imprese”.

Elaborata dal Centro Studi ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera, la ricerca “Le 1000 Best Performer della Regione Friuli-Venezia Giulia 2023” si basa su rigorosi parametri di bilancio per individuare quegli attori del tessuto economico che sono in grado di generare crescita e stabilità in un sistema territoriale. Più nel dettaglio, fanno parte della classifica aziende sane, con un rating che va da “equilibrato a ottimo”, che nel 2021 hanno prodotto un ebitda superiore all’1,15% (ma alcune arrivano oltre il 50%). Sono perlopiù imprese piccole e medie, dai 4,15 milioni di fatturato in su, che affiancano i pochi colossi industriali da centinaia di milioni di euro, che però hanno un dato in comune: negli ultimi tre anni, tra il 2019 e il 2021, non hanno prodotto solo fatturato, ma utili e solidità finanziaria.

“Trovarci per il secondo anno consecutivo tra le 1000 imprese best performer della nostra regione ha un grande valore, significa che stiamo seguendo un percorso di sviluppo coerente ed efficace – ha commentato Davide Sannicchio, CEO di IEC Impianti, a margine della cerimonia di premiazione – Al di là dei numeri di produzione e di fatturato, in questi anni abbiamo realizzato una crescita repentina come struttura, inserendo diverse figure manageriali qualificate nei gangli vitali dell’organizzazione, come le Risorse Umane, il Controllo di gestione e Finanza, la Direzione operativa. A dicembre avremo anche un nuovo Responsabile commerciale, che contiamo saprà dare ulteriore linfa alla nostra espansione sul mercato”.

Focus sulle prossime sfide da affrontare: “A breve acquisiremo due aziende, in questo modo raddoppieremo il nostro personale operativo e ciò ci permetterà di far fronte ad una problematica comune a tante realtà del settore, e più in generale a tutto il comparto industriale, ovvero la carenza di maestranze a fronte di una domanda di mercato molto forte”, ha spiegato Scannicchio, che ha poi ribadito l’importanza del legame con il Friuli: “L’appartenenza al territorio fa parte delle nostre radici, della nostra cultura aziendale, e anche con le nuove acquisizioni vogliamo mantenere questa impronta, identificandoci come un’azienda di riferimento per la nostra regione in termini di volumi e prestazioni. Le sedi di IEC Impianti rimarranno in provincia di Pordenone e stiamo lavorando per realizzare, nel 2024, un magazzino unico completamente automatizzato: il risultato che otterremo sarà un’ottimizzazione dei processi interni e una maggiore velocità di reazione alle esigenze e richieste provenienti dal mercato”.